Trump afirmă că „aproape totul a fost distrus” în Iran și numește „cel mai rău scenariu”: Majoritatea liderilor avuți în vedere pentru conducere după război sunt „morți”

Președintele american Donald Trump a lăudat marți ampla operațiune militară americană în Iran și a afirmat că „aproape totul a fost distrus”, referindu-se la facilitățile militare ale Teheranului, în cadrul unei întâlniri în Biroul Oval cu cancelarul german Friedrich Merz, scrie CNN.

Iranienii „nu au marină. A fost distrusă. Nu au forță aeriană. A fost distrusă. Nu au detectare aeriană, a fost distrusă. Radarele lor au fost distrus. Și aproape totul a fost distrus”, a declarat președintele american la Casa Albă.

Trump a adăugat: „Ne descurcăm foarte bine. Avem o armată excelentă, care face o treabă fantastică”.

Noi atacuri au vizat liderii iranieni

Liderul de la Casa Albă a precizat că noile atacuri au vizat un alt grup de lideri iranieni, afirmând că impactul pare „destul de substanțial”.

„Astăzi a avut loc un alt atac asupra noii conduceri și se pare că a fost destul de substanțial”, a declarat el din Biroul Oval. „Așadar, sunt loviți foarte tare”, a continuat președintele american.

Trump nu a specificat cine dintre liderii iranieni a fost vizat sau câte persoane au fost ucise în urma atacurilor. Atacul a avut loc după ce oficialii americani au anunțat că o serie inițială de rachete lansate în weekend a ucis 49 de oficiali iranieni, printre care și ayatollahul Ali Khamenei.

Trump neagă că a fost împins în război de Israel și spune că SUA au forțat mâna Israelului

În continuare, liderul american a contestat sugestia potrivit căreia planurile Israelului de a ataca Iranul l-au determinat să lanseze valul de atacuri, susținând că el a fost cel care a „forțat mâna” Israelului, și nu invers.

„Ei ar fi atacat dacă noi nu am fi făcut-o, ei ar fi atacat primii”, a spus el despre Iran. „Am fost convins de asta”, a adăugat Trump.

„Dacă ar fi să spun ceva, aș spune că eu am forțat mâna Israelului, dar Israelul era pregătit, iar noi eram pregătiți și am avut un impact foarte, foarte puternic, pentru că practic tot ce aveau a fost distrus. Acum numărul rachetelor lor este în scădere”, a adăugat el în timpul întâlnirii cu Merz.

Cu o zi înainte, șeful diplomației americane, Marco Rubio, a sugerat că președintele a decis să lanseze atacuri asupra Iranului deoarece SUA credeau că Israelul era gata să ia măsuri unilaterale.

„Cel mai rău scenariu” pentru Iran ar fi o nouă conducere, „la fel de rea ca cea precedentă”

Trump a mai declarat marți că „cel mai rău scenariu” pentru Iran ar fi dacă „cineva la fel de rău precum conducerea precedentă ar prelua conducerea”.

„Asta s-ar putea întâmpla. Nu vrem să se întâmple asta”, a spus liderul american. „Am vrea să vedem pe cineva acolo, care să readucă puterea poporului, și vom vedea ce se va întâmpla”.

Dintre candidații pe care administrația de la Washington i-a luat în considerare pentru conducere, majoritatea sunt morți, a precizat Trump, adăugând că „în curând, nu vom mai cunoaște pe nimeni”.

„Majoritatea persoanelor la care ne gândeam sunt moarte. (…) Și acum avem un alt grup (de lideri). Este posibil ca și ei să fie morți”, a spus el.

„Mi se pare că cineva din interior ar fi poate mai potrivit”, a sugerat Trump. „Dacă există o astfel de persoană, dar noi avem oameni de genul acesta (luați în calcul, n.r.). Avem oameni… mai moderați”.

Trump invocă puterile de urgență pentru creșterea producției de arme pentru conflictul cu Iranul

Liderul american a mai afirmat că Statele Unite dispun de rezerve practic inepuizabile de anumite muniții și că producătorii din domeniul apărării operează sub autoritatea de urgență (o prerogativă a președintelui american, n.r.) pentru a accelera producția de armament.

Trump a spus că, deși SUA „au cedat” o cantitate mare de muniție de înaltă calitate pentru a ajuta Ucraina în războiul ei împotriva Rusiei, „avem muniție de calitate medie și superioară nelimitată”.

„Avem într-adevăr o rezervă nelimitată. De asemenea, avem o cantitate mare de muniție de înaltă calitate depozitată în diferite țări din întreaga lume”, a adăugat el, în declarațiile de la Casa Albă.

Comentariile de acum fac ecou celor pe care le-a făcut marți pentru Politico într-un scurt interviu, în care a sugerat că forța și capacitatea Iranului de a riposta se vor diminua și a afirmat că rezervele de armament ale SUA rămân solide.

„Companiile din domeniul apărării lucrează intens pentru a produce diverse lucruri de care avem nevoie”, a declarat Trump pentru Politico. „Au primit ordine de urgență”, a adăugat el.

Surprindere față de riposta Iranului la adresa vecinilor

Donald Trump a mai declarat marți că, în opinia lui, țările vizate de Iran au fost surprinse de represalii și că și el a fost surprins să vadă că Teheranul și-a îndreptat tirul asupra vecinilor.

„În mod surprinzător, ei atacă țări care erau, să zicem, neutre, nu? Au trăit împreună mult timp. (…) Cred că au fost surprinse. Eu am fost surprins, iar acum toate aceste țări luptă împotriva lor și luptă cu înverșunare”, le-a mai spus Trump reporterilor în Biroul Oval.

Președintele a adăugat că atacurile de represalii ale Iranului demonstrează „nivelul de răutate cu care avem de-a face – ei vor lovi oameni care erau de fapt cel puțin oarecum prietenoși și cu care nu aveau probleme. De asemenea, lovesc doar locuri civile, hoteluri și clădiri de apartamente, iar noi îi lovim acolo unde este mult mai potrivit, îi lovim foarte tare.”

Comentariile lui Trump reflectă ceea ce i-a spus jurnalistului Jake Tapper de la CNN într-un interviu luni, în care a afirmat că „cea mai mare surpriză” au fost atacurile Iranului asupra țărilor arabe din regiune.

Șansele lui Pahlavi de a deveni următorul lider al Iranului

Tot în timpul întâlnirii cu Merz, președintele american a minimalizat perspectiva ca activistul iranian exilat Reza Pahlavi să preia conducerea țării, spunând că preferă ca cineva din Iran să preia conducerea.

„Unii oameni îl plac, iar noi nu ne-am gândit prea mult la asta”, a spus Trump. „Mi se pare că cineva din interior ar fi mai potrivit.”

Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, s-a poziționat ca o figură proeminentă a opoziției iraniene.

Dar Trump a spus că, deși „pare o persoană foarte simpatică”, este mai probabil ca „cineva de acolo, care este popular, dacă există o astfel de persoană”, să fie un candidat mai bun.

Iranul a reușit să construiască „mii de rachete” într-o „perioadă scurtă de timp”, acuză Trump

Trump a mai afirmat că Iranul a reușit să-și construiască stocul de rachete într-o „perioadă destul de scurtă de timp”.

„Uitați-vă la toate rachetele pe care le-au construit – multe au fost distruse de noi, iar multe au fost consumate, dar au avut mii de rachete într-o perioadă destul de scurtă de timp”, a spus președintele american.

Trump și administrația sa au invocat diverse motive pentru lansarea atacurilor asupra Iranului în weekend, printre aceste motive numărându-se și capacitățile iraniene de rachete.

Merz, „pe aceeași lungime de undă” cu Trump în privința „eliminării regimului teribil din Iran”

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți că este „pe aceeași lungime de undă” cu președintele american Donald Trump în ceea ce privește înlăturarea regimului iranian.

„Suntem pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește eliminarea acestui regim teribil de la Teheran. Și vom discuta despre ziua de după, despre ce se va întâmpla atunci”, a spus Merz, stând alături de Trump în Biroul Oval.

„Cu toții sperăm că acest război se va termina cât mai curând posibil”, a adăugat Merz. „Așadar, sperăm că armata israeliană și cea americană fac ceea ce trebuie pentru a pune capăt acestui conflict și pentru a avea, într-adevăr, un nou guvern, care să readucă pacea și libertatea” în Iran, a adăugat cancelarul federal.

Până acum, administrația Trump a oferit mai multe explicații, care au evoluat, pentru decizia sa de a ataca Iranul, invocând atât o „amenințare iminentă” la adresa SUA, cât și apărarea împotriva riscului ca Iranul să construiască arme nucleare.

Dar Trump a cerut, de asemenea, poporului iranian să preia controlul asupra țării și a sugerat că are în minte câțiva succesori, chiar dacă înalți oficiali americani afirmă că războiul nu are ca scop schimbarea regimului islamic de la Teheran.

Marți, în Biroul Oval, Merz a mai spus că va discuta cu Trump despre un acord comercial între SUA și Germania, care, a adăugat el, „ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil”. Cancelarul german a menționat că războiul din Ucraina se află, de asemenea, pe agenda lor.

Cancelarul german este primul lider străin care se întâlnește cu Donald Trump după începutul războiului din Iran.