Alertă de călătorie! Posibile perturbări ale zborurilor spre Cipru, anunțate de autoritățile de la Chișinău

Autoritățile de la Chișinău anunță cetățenii care intenționează să călătorească în Cipru despre posibile perturbări ale traficului aerian în perioada următoare. Anunțul vine în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Astfel, Ambasada R. Moldova în Cipru cu reședinți în Atena, recomandă cetățenilor să verifice din timp disponibilitatea zborurilor prin intermediul companiilor aeriene și a informațiilor oficiale plasate pe paginile web ale aeroporturilor.

„În caz de necesitate, pentru asistență consulară, puteți să ne contactați la:

Telefon: (+30) 210699-03-72;

Telefon de urgență: (+30) 698 470 2421.

Email: [email protected], [email protected]”, se arată în mesajul reprezentanței diplomatice.