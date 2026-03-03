Au primit 40 de mii de euro pentru a „aranja” o decizie în instanță. Patru persoane, reținute în flagrant

Patru persoane au fost reținute de ofițerii Centrului Național Anticorupție, fiind suspectate de trafic de influență. Operațiunea de reținere a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după ce indivizii au primit de la victimă 40 mii euro.

Potrivit CNA, bănuiții ar fi pretins anterior suma menționată, susținând că ar avea influență asupra unor judecători pentru a-i determina să adopte o decizie favorabilă într-un dosar penal. Mai exact, aceștia ar fi promis că pot facilita liberarea de pedeapsă penală a unei persoane condamnate în primă instanță.

Transmiterea banilor a avut loc sub controlul ofițerilor CNA. În urma perchezițiilor efectuate, a fost ridicată întreaga sumă, precum și dispozitive electronice utilizate pentru comiterea infracțiunii.

Cele patru persoane au fost reținute pentru 72 de ore și urmează a fi plasate în izolatorul de urmărire penală al CNA.

Centrul Național Anticorupție continuă acțiunile de urmărire penală în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și identificării altor persoane implicate.