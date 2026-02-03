Accident pe gheață în Parcul Râșcani. Un bărbat a fost preluat de ambulanță

Un bărbat s-a accidentat pe gheața lacului din Parcul Râșcani, după o manevră riscantă la patinaj, fiind preluat de ambulanță în urma intervenției salvatorilor municipali.

Cazul a avut loc pe 3 februarie, când salvatorii Secției Salvare pe Apă din cadrul Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi (AGSV) au intervenit pentru a acorda ajutor unui cetățean rănit pe lacul înghețat din Parcul Râșcani.

Potrivit informațiilor oferite de întreprinderea municipală, bărbatul ar fi efectuat o manevră periculoasă în timp ce patina și a suferit o entorsă la picior. Echipa de salvatori i-a acordat primul ajutor la fața locului, după care a fost solicitat serviciul de ambulanță pentru transportarea acestuia la spital.

Reprezentanții AGSV menționează că, în ultimele săptămâni, angajații Secției Salvare pe Apă au intensificat acțiunile de prevenție în rândul amatorilor de pescuit la copcă, dar și al celor care practică patinajul pe lacurile înghețate.

Salvatorii le recomandă cetățenilor să manifeste prudență pe gheață, să evite mișcările riscante și să țină cont de siguranța personală, subliniind că echipele de intervenție sunt permanent pregătite să acționeze pentru prevenirea tragediilor.