Bălți, orașul gropilor vechi și noi. Ce spun localnicii despre starea drumurilor

La Bălți, gropile din asfalt au devenit parte din peisajul cotidian. De la străzi centrale până la drumuri adiacente, șoferii și pietonii sunt nevoiți să facă slalom printre cratere.

În timp ce locuitorii cer intervenții urgente, autoritățile promit că în 2026 vor începe reparațiile pe un tronson considerat prioritar.

„Gropile acestea, din curtea blocului meu, le țin minte încă din copilărie. Atunci erau mici și le săream în joacă. Eu am crescut, am plecat la facultate, m-am făcut jurnalist. Ele au rămas. Și s-au făcut mai mari. Le ocolesc zilnic, dimineața și seara” – Denis Chirtoca, reporter NordNews.

Situația nu este una izolată doar în zona în care locuiește reporterul NordNews. Aceeași poveste se repetă pe mai multe artere centrale și drumuri adiacente din municipiul Bălți. În aceste condiții, pentru mulți locuitori devine tot mai greu să spună care stradă ar trebui reparată prima în 2026.

„Sincer, drumurile din Bălți sunt groaznice. Locuiesc în Bălți de o viață și nu am văzut niciodată în viața mea drumuri atât de distruse, niciodată!” – Nadejda, locuitoare a mun. Bălți.

„Ei bine, strada asta [n.r. Mihail Kogălniceanu] trebuie neapărat, pentru că nu a fost reparată de o sută de ani. Oamenii merg pe ea, dar sunt la fel ca și cei [n.r. din apropierea străzilor centrale] și au dreptul la asta, să aibă o stradă bună. Ei [n.r. primăria], sunt neglijenți în privința asta sau nu au bani, sau repară străzile cu ce au la îndemână” – Alexandr, locuitor al mun. Bălți.

„Of, aici [n.r. la Bălți] nu trebuie reparată doar o singură stradă, ci cam toate. Nu este vorba doar de una. Strada vecină [n.r. str. M. Kutuzov] trebuie reparată, aceasta [n.r. str. M. Kogălniceanu] este vai și amar.”- Nicolae, locuitor al mun. Bălți.

„Care sunt cele mai groaznice drumuri ale noastre? Este 31 august, este un fel de fenomen, toată lumea știe asta. Apoi, strada Kolesovo, e distrusă trecerea peste drumul Pavel Boțu, asta e top 3 străzi. La noi, numai strada Decebal și Ștefan cel Mare sunt bune.” – Nadejda, locuitoare a mun. Bălți.

„Aici la BAM [n.r. cartierul Dacia] e foarte bun [n.r. drumul]. Însă iată eu am fost la cimitir, pe strada 31 August… Of, acolo autorally se poate de organizat, numaidecât.” – Dina, locuitoare a mun. Bălți

Chiar și oaspeții capitalei de nord au o părere clară despre starea drumurilor din oraș.

„Orașe europene, cred că orașul Orhei poate [n.r au drumuri mai bune]. Alte orașe prin care am fost nu prea le știu. Peste tot sunt rele [n.r drumurile]. Este clar că Bălțiul, ca oraș, este unul dintre cele mai mari, dar sunt drumuri foarte rele.” – Dumitru, șofer din raionul Râșcani.

„Cam după această zăpadă care a fost, socot că drumurile din toată țara nu prea sunt bune, nu doar din Bălți.” – Lilian, șofer din raionul Edineț.

La Primăria Bălți, lista priorităților este deja stabilită. În 2026 se mizează pe reparația capitală a unui singur tronson: strada 31 August 1989, pe segmentul dintre străzile Chișinăului și Ștefan cel Mare. Pentru aceste lucrări sunt prevăzute 8 milioane de lei, alocate de Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.

„Noi considerăm că strada 31 August a fost deteriorată semnificativ din cauza unei decizii mai puțin gândite atunci când s-a făcut drumul de centură. Opt milioane de lei pentru reparația străzii este aproape nimic, dar noi o vom face. Noi vom aloca mai mult decât dublu pentru reparația acestui segment” – Alexandr Petkov, primar al municipiului Bălți.

Bugetul municipal provizoriu prevede 31 de milioane de lei pentru reabilitarea infrastructurii rutiere, iar peste 10 milioane de lei sunt destinate reparațiilor curente.