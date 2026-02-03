Februarie în Republica Moldova: De la geruri de -32°C la maxime de +23°C

Luna februarie a adus, de-a lungul timpului, unele dintre cele mai mari contraste meteorologice înregistrate în Republica Moldova.

Datele climatologice arată o diferență extremă de temperatură de peste 55 de grade Celsius între valorile minime și maxime absolute consemnate pe teritoriul țării.

Cea mai scăzută temperatură a aerului în luna februarie a fost de -32,1°C, înregistrată la stația meteorologică din Bălți, pe 20 februarie 1954. La polul opus, cea mai ridicată temperatură a fost de +23,3°C, măsurată la Tiraspol, pe 26 februarie 1990.

Istoric, februarie a fost considerată una dintre cele mai aspre luni de iarnă. În anumite perioade ale secolului trecut, mediile termice lunare au coborât până la -12,2°C – -13,7°C, ceea ce indică ierni extrem de reci. În ultimii ani, însă, tendința s-a schimbat vizibil, iar februarie 2024 a fost declarată cea mai caldă lună februarie din istoria observațiilor meteorologice, cu temperaturi medii cuprinse între +5,3°C și +7,3°C.

Variabilitatea temperaturilor zilnice este, de asemenea, semnificativă. În anii reci, precum 1954 și 2012, s-au înregistrat valori medii zilnice de -21°C până la -26°C, în timp ce în anii mai blânzi, cum ar fi 2016 și 2024, temperaturile au urcat frecvent la +10°C – +14°C.

În mod obișnuit, în luna februarie se înregistrează între patru și opt zile cu temperaturi minime sub -10°C, însă au existat ani excepționali. De exemplu, la Briceni, în 1956, au fost consemnate 25 de zile consecutive cu temperaturi sub -10°C, iar în aceeași perioadă, în nordul țării, au fost înregistrate până la 11 zile cu temperaturi sub -20°C. Astfel de episoade sunt mult mai rare în sudul Republicii Moldova.

Precipitațiile din februarie cad preponderent sub formă de zăpadă, iar stratul mediu de zăpadă atinge valori de 3–11 centimetri. Totuși, au existat și situații extreme: la Briceni, pe 28 februarie 1973, stratul de zăpadă a ajuns la 71 de centimetri.

Pe lângă ninsori, luna februarie este caracterizată de fenomene meteorologice specifice sezonului rece, precum ceață, chiciură, polei și ghețuș. Ghețușul este prezent, în medie, în aproximativ 10 zile pe lună.

Potrivit analizelor climatologice, ninsorile abundente apar o dată la circa cinci ani, iar viscolele puternice se manifestă, în medie, o dată la 10 ani, fiind mai frecvente în partea de nord a țării. Episoadele de ger extrem, cu temperaturi sub -25°C, sunt rare și se produc o dată la 10–30 de ani în nord, iar în sud apar mult mai sporadic.