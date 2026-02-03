Ion Ceban acuză consilierii din PSRM și PAS de populism: „Bugetul Chișinăului nu e o monedă de schimb politic. Avem nevoie de decizii mature și soluții, nu de blocaje”

Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție în contextul blocajelor din Consiliul Municipal Chișinău (CMC), acuzând Partidul Socialiștilor și Partidul Acțiune și Solidaritate că „joacă populist pentru a obține dividende politice pe seama oamenilor”. „Bugetul municipal nu este o monedă de schimb politic, așa cum cred ei”, a scris Ceban pe rețele.

„Dacă pe cele două partide și pe consilierii lor i-ar interesa cu adevărat viața chișinăuienilor și a orașului, și nu funcțiile, așa cum declară, ar fi venit demult să voteze bugetul, deoarece acesta este unul foarte bine realizat.

Atât socialiștii, cât și cei de la PAS joacă populist pentru a obține dividende politice pe seama oamenilor.

Chișinăul are buget și va continua să realizeze multiple proiecte.

Chișinăul are nevoie de decizii mature și soluții, nu de blocaje politice, exact ceea ce au încercat ei să facă.

Noi am demonstrat că putem și fără șantajul lor și asta tare îi deranjează.

Bugetul nu este o monedă de schimb politic, așa cum cred ei.

Este vorba despre locuitori și despre interesele lor, nu despre jocuri politice”, a scris Ion Ceban.