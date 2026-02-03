VIDEO: Cinci troleibuze articulate au fost introduse astăzi pe rutele din Capitală

Cinci troleibuze articulate au fost introduse de astăzi pe rutele din Capitală, fiind direcționate în special pe traseele cu cel mai mare flux de pasageri.

Anunțul a fost făcut de primarul general al Capitalei, Ion Ceban, care a precizat că noile unități de transport sunt dotate cu podea joasă, rampă de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă și au o capacitate de aproximativ 160–170 de pasageri.

Potrivit edilului, vehiculele au o lungime de 18 metri și dispun de un salon modern și confortabil. Acestea sunt echipate cu sisteme GPS și sisteme informaționale de ultimă generație, inclusiv monitoare interioare și calculator de bord.

Noile troleibuze articulate au fost repartizate cu prioritate pe rutele nr. 21 și nr. 24, unde se înregistrează un număr mare de călători.

Reprezentanții municipalității amintesc că, în ultimii ani, Primăria Chișinău a procurat în total 397 de autobuze și troleibuze pentru transportul public din oraș.