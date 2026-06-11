Accident pe traseul Chișinău-Leușeni: O minoră a rămas blocată între fiare

Un grav accident rutier s-a produs astăzi pe traseul M1, între localitățile Suruceni și Nimoreni din raionul Ialoveni. În urma impactului, o minoră a rămas blocată între fiare, iar alte persoane au fost rănite.

Potrivit imaginilor video, bucăți din mașini au fost întinse pe tot carosabilul, iar o mașină a ajuns în șanț.

Apelul la 112 a fot dat în jurul orei 12:44. În accident sunt implicate două automobile – Mercedes și Toyota.

În urma impactului, o persoană a rămas blocată între fiare și a fost necesară intervenția echipei de descarcerare.

„La fața locului a intervenit efectivul Unității de Salvatori și Pompieri Ialoveni, care a stabilit că în cele două autovehicule se aflau cinci persoane. În urma accidentului, o minoră în vârstă de 15 ani, pasageră în automobilul Mercedes, a rămas blocată între fiarele vehiculului avariat. Salvatorii au efectuat lucrările de descarcerare și, în scurt timp, au evacuat minora în stare conștientă. Aceasta a suferit leziuni grave și a fost predată echipajului medical, în stare stabilă”, comunică IGSU.

De asemenea, alte trei persoane au suferit traumatisme și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Circumstanțele și cauza producerii accidentului urmează să fie stabilite.