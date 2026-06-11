Atenție, călători: Trafic intens la PTF Sculeni, pe sensul de ieșire din Moldova

Poliția de Frontieră avertizează călătorii că în PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova.

Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier. În acest sens, au fost deschise toate pistele și este aplicată procedura REVERS, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă.

De asemenea, Poliția de Frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin PTF Costești, PTF Leova sau PTF Cahul.

„Vă rugăm să manifestați înțelegere. La orice schimbare a situației vom reveni cu actualizări”, au menționat autoritățile.