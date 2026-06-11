Partidul Nostru a înregistrat proiectul de lege pentru prevenirea escrocheriilor telefonice și digitale

Astăzi, Partidul Nostru a înregistrat proiectul de lege destinat combaterii escrocheriilor telefonice și a fraudelor comise prin intermediul comunicațiilor electronice.

Am venit cu această inițiativă deoarece fenomenul a luat proporții alarmante. Doar în ultima săptămână, infractorii au reușit să sustragă aproape 10 milioane de lei, iar peste 80 de persoane au devenit victime ale acestor scheme.

Proiectul prevede introducerea unui sistem de avertizare care va permite identificarea apelurilor efectuate prin internet și mascate ca apeluri obișnuite din Republica Moldova. Cetățenii vor vedea pe ecranul telefonului mențiunea „apel prin internet”, ceea ce îi va ajuta să recunoască mai ușor tentativele de fraudă.

De asemenea, propunem ca procurarea cartelelor telefonice preplătite să fie posibilă doar cu prezentarea unui act de identitate. În prezent, oricine poate cumpăra un număr nelimitat de cartele care ajung frecvent să fie utilizate de grupări infracționale pentru a-și ascunde identitatea și a evita răspunderea. O astfel de regulă este aplicată deja în majoritatea statelor lumii, unde înregistrarea utilizatorilor de cartele preplătite reprezintă o măsură standard de prevenire și combatere a criminalității.

Doar în ultima săptămână au fost furați aproape 10 milioane de lei, iar peste 80 de oameni au avut de suferit. Este o problemă gravă care necesită acțiuni imediate. Statul trebuie să ofere cetățenilor instrumente reale de protecție împotriva escrocilor.

Proiectul a fost transmis tuturor fracțiunilor parlamentare, iar mai mulți deputați și-au exprimat deja susținerea pentru această inițiativă. Partidul Nostru își exprimă disponibilitatea de a examina orice amendamente care vor contribui la consolidarea eficienței acestui mecanism de protecție a cetățenilor.