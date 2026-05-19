Accident tragic în Taraclia: Doi români au decedat după ce un camion s-a răsturnat

Două persoane și-au pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs în seara zilei de ieri pe traseul dintre localitățile Balabanu și Novosiolovca, din raionul Taraclia.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un autocamion înmatriculat în România, care tracta o remorcă încărcată cu materiale de construcție, se deplasa spre orașul Taraclia.

La volan se afla un bărbat de 58 de ani, iar în calitate de pasager — un bărbat de 62 de ani. Ambii erau cetățeni români.

Conform datelor preliminare, în timpul efectuării unei manevre de depășire, autocamionul ar fi suferit o defecțiune la roata din stânga-față. În consecință, șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar vehiculul a derapat în afara carosabilului și s-a răsturnat.

În urma impactului, atât șoferul, cât și pasagerul au decedat pe loc.

Poliția a inițiat o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.