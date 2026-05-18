În vara anului 2026, numărul destinațiilor internaționale cu zbor direct din Rusia va scădea la aproximativ 31-32 de țări, anunță Asociația operatorilor aerieni ruși. Conform serviciului analitic al organizației, cursele vor fi de trei ori mai puține decât în perioada Uniunii Sovietice.

Numărul de curse aeriene directe s-a redus cu 25% față de iarna trecută, când cetățenii ruși puteau zbura fără escală spre 43 de țări. Pe lângă sancțiunile internaționale, experții invocă sezonalitatea, scumpirea carburanților și criza din Orientul Mijlociu drept motive care au generat această scădere.

Comparația cu perioada sovietică, atunci când URSS avea zboruri directe spre aproximativ 80-100 de țări, evidențiază o izolare fără precedent a aviației ruse. În prezent, deși oficial sunt anunțate 31-32 de destinații, doar 15 țări rămân accesibile pentru turismul de masă. Diferența este cauzată de interdicția vânzării pachetelor de vacanță în anumite zone din Orientul Mijlociu și de atractivitatea scăzută a unor state precum Afganistan sau Coreea de Nord.