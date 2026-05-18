Campionatul Moldovei de Fotbal se încheie cu o victorie pentru Petrocub

Campionatul moldovenesc de fotbal 2025-2026 s-a încheiat. Echipele Petrocub (40 de puncte) și Dacia Buiucani (2 puncte) s-au clasat pe primele locuri.

În cele din urmă, Sheriff Tiraspol, după o remiză 0-0 cu Milsami la Orhei, a ocupat locul doi cu 34 de puncte, în timp ce Zimbru, care nu a reușit să învingă Petrocub (1-1) la Chișinău, a rămas pe locul trei cu 32 de puncte.

Milsami a ocupat locul patru, calificându-se pentru Liga Conferinței UEFA (19 puncte).

Finala Cupei Moldovei dintre Zimbru și Sheriff va avea loc pe stadionul Zimbru pe 23 mai.

Sheriff este deținătoarea actuală a acestui trofeu prestigios.