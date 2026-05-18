Final tragic la Fălești: Femeia dispărută de câteva zile, găsită moartă într-un iaz

Femeia de 36 de ani din Fălești, dată dispărută după ce a plecat de acasă pe 14 mai, a fost găsită decedată într-un iaz din comuna Călugăr.

Potrivit Poliției Republicii Moldova, la examinarea preliminară a cadavrului nu au fost depistate semne vizibile de moarte violentă.

Pe acest caz, polițiștii continuă acțiunile procesual-penale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Anterior, Poliția anunțase că femeia plecase de la domiciliu în direcția municipiului Bălți și nu a mai revenit acasă.