Accidentul de la Otaci: Militarul care se afla la volan, suspendat din funcție

Șoferul care se afla la volanul autoturismului de serviciu din dotarea Armatei Naționale, implicat într-un accident în localitatea Otaci, a fost suspendat din funcție pe parcursul investigațiilor.

Decizia a fost luată de Comisia internă de anchetă a Ministerului Apărării.

„În funcție de rezultatele cercetării, persoana vinovată de producerea accidentului va fi sancționată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare”, comunică Ministerul Apărării.

Instituția precizează că condamnă orice abatere de la normele de disciplină și conduită profesională.

Amintim că accidentul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 03:00. Presa scrie că autospeciala ar fi fost condusă de un sergent de 24 de ani. Acesta ar fi pierdut controlul volanului, iar mașina a derapat de pe traseu și s-a izbit violent într-un stâlp de pe acostament.

În urma impactului, mașina a fost accidentată. Din fericire, niciunul dintre militari nu s-a ales cu traumatisme.