Achiziție de două milioane lei la Moldatsa, împărțită în 14 contracte

O nouă investigație publicată de Ziarul de Gardă ridică semne de întrebare privind modul în care au fost efectuate achizițiile la Întreprinderea de Stat Moldatsa. Potrivit publicației, o achiziție în valoare de aproximativ două milioane de lei ar fi fost împărțită în 14 contracte de valoare mică, atribuite în perioada aprilie–iunie 2025, fără organizarea unei licitații publice.

Conform investigației, contractele au avut ca obiect achiziționarea de echipamente IT și alte bunuri necesare întreprinderii. Valoarea fiecărui contract s-a încadrat sub pragul legal care impune desfășurarea unei proceduri competitive de achiziție, ceea ce a permis atribuirea directă a acestora.

Jurnaliștii au identificat mai multe companii care au beneficiat de aceste contracte și susțin că bunurile procurate făceau parte din același proiect de dotare, existând indicii că achiziția ar fi trebuit organizată într-o singură procedură, nu fragmentată în mai multe contracte.

„În susținerea premiselor privind posibila divizare a achizițiilor identificate în cadrul procedurilor desfășurate de Î.S. „MoldATSA”, urmează a fi remarcat și faptul că o parte semnificativă a contractelor au fost încheiate în aceeași zi sau în perioade foarte apropiate de timp. Această circumstanță poate indica existența unor necesități de achiziție cunoscute și planificate concomitent, care urmau a fi evaluate și contractate în mod unitar, cu aplicarea procedurii de achiziție corespunzătoare valorii cumulate a acestora”, se mai arată în raportul CNA.

La rândul lor, specialiști în domeniul achizițiilor publice, citați de ZdG, atrag atenția că legea interzice divizarea intenționată a unei achiziții pentru evitarea procedurilor concurențiale și că astfel de practici pot limita transparența și concurența dintre operatorii economici.

„Astfel, din datele analizate supra, se constată că Î.S. „Moldatsa” a atribuit contracte directe în valoare totală de circa două milioane lei către trei companii, în lipsa unor proceduri transparente și concurențiale, privând alți operatori economici de posibilitatea de a participa în proceduri deschise”, se mai arată în raportul CNA.

Investigația apare în contextul scandalului de la Moldatsa, unde în ultimele săptămâni au avut loc demisii, percheziții și mai multe verificări privind activitatea întreprinderii, după o serie de anchete jurnalistice care au vizat managementul și cheltuirea banilor publici.