Internațional

Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski au avut, pe rând, convorbiri telefonice cu Donald Trump

Photo of Timpul.md Timpul.md5 iulie 2026
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Preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au discutat la telefon cu Donald Trump, cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, au anunţat Kievul şi Kremlinul. În ambele discuţii s-a abordat situaţia din Ucraina.

„Preşedinţii au abordat, fireşte, chestiunea unei soluţionări a conflictului din Ucraina, ţinând seama în special de participarea viitoare a lui Donald Trump la summitul NATO din Turcia, din 7 şi 8 iulie”, a declarat, din partea Rusiei, Iuri Uşakov, consilierul diplomatic al Kremlinului, citat de agenţia de presă Ria Novosti.

Mai devreme, sâmbătă seara, Kievul a anunţat, de asemenea, că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut şi el o discuţie telefonică cu Donald Trump. Acesta a declarat că a avut o conversaţie „foarte fructuoasă” cu preşedintele american, în cadrul căreia au discutat despre situaţia de pe front. „Există o perspectivă reală de a pune capăt acestui război, iar determinarea americană va fi crucială”, a afirmat el.

Zelenski a precizat că el şi Trump au convenit să-şi continue discuţiile în cadrul summitului NATO care va avea loc săptămâna viitoare în Turcia.

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Photo of Timpul.md Timpul.md5 iulie 2026
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Photo of Timpul.md

Timpul.md

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