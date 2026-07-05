Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski au avut, pe rând, convorbiri telefonice cu Donald Trump

Preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au discutat la telefon cu Donald Trump, cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, au anunţat Kievul şi Kremlinul. În ambele discuţii s-a abordat situaţia din Ucraina.

„Preşedinţii au abordat, fireşte, chestiunea unei soluţionări a conflictului din Ucraina, ţinând seama în special de participarea viitoare a lui Donald Trump la summitul NATO din Turcia, din 7 şi 8 iulie”, a declarat, din partea Rusiei, Iuri Uşakov, consilierul diplomatic al Kremlinului, citat de agenţia de presă Ria Novosti.

Mai devreme, sâmbătă seara, Kievul a anunţat, de asemenea, că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut şi el o discuţie telefonică cu Donald Trump. Acesta a declarat că a avut o conversaţie „foarte fructuoasă” cu preşedintele american, în cadrul căreia au discutat despre situaţia de pe front. „Există o perspectivă reală de a pune capăt acestui război, iar determinarea americană va fi crucială”, a afirmat el.

Zelenski a precizat că el şi Trump au convenit să-şi continue discuţiile în cadrul summitului NATO care va avea loc săptămâna viitoare în Turcia.