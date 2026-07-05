Trafic intens la postul vamal Sculeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova

Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal avertizează călătorii că la această oră, în PVFI Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport.

Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova.

Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier.

„Au fost deschise toate pistele și este aplicată procedura Revers, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă”, se arată în comunicatele oamenilor legii.

În acest context, autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin PVFI Costești, PVFI Leova sau PVFI Cahul.