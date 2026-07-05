VIDEO: Pista principală a Aeroportului Chișinău, redeschisă înainte de termen

Începând de astăzi, 5 iulie, zborurile de pe Aeroportul Internațional Chișinău vor fi operate pe pista principală de decolare și aterizare 08-26.

Potrivit Administrației Aeroportului Chișinău, lucrările de mentenanță planificate au fost finalizate cu câteva zile înainte de termenul stabilit inițial, atât în pofida temperaturilor ridicate din această perioadă, cât si datorită efortului și dedicării echipelor implicate.

„Operațiunile de decolare și aterizare se desfășoară din nou în configurația obișnuită de operare, utilizând pista 08-26”, au declarat reprezentanții aerogării.

Pista principală a Aeroportului Internațional Chișinău a fost construită în anul 1987 și are o lungime de 3.590 de metri și o lățime de 45 de metri. Cea mai recentă reparație și întreținere majoră a avut loc în vara anului 2023.