Rusia refuză summitul propus de Zelenski. Kremlinul cere președintelui Ucrainei să vină la Moscova

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins propunerea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a se întâlni cu Vladimir Putin la Konstantinovka, oraşul din Donbas. Peskov a transmis că liderul de la Kiev poate veni oricând la Moscova, dar cu o condiție: să fie pregătit să ia decizii importante și responsabile.

Peskov, replică fermă la propunerea lui Zelenski

Întrebat despre propunerea lui Zelenski de a organiza o întâlnire directă cu Putin chiar în Konstantinovka, Peskov a respins scenariul.

„Dacă astfel îşi exprimă domnul Zelenski disponibilitatea de a vizita Rusia, salutăm acest lucru. Dar dorim să îi reamintim că preşedintele Putin şi-a exprimat disponibilitatea de a-l primi la Moscova. La urma urmei, Moscova este capitala Rusiei, nu Konstantinovka„, a punctat purtătorul de cuvânt, citat de agenţia rusă TASS.

Oficialul de la Kremlin a adăugat că uşa Moscovei rămâne deschisă, dar condiţionat. Zelenski „poate veni la Moscova imediat ce va fi pregătit să ia decizii importante şi responsabile„, a precizat Peskov, reluând un mesaj pe care Kremlinul îl transmite de mai multe luni, fără să ofere vreun termen concret.

Konstantinovka, între Rusia și Ucraina

Propunerea lui Zelenski vine după ce oficiali ruşi, printre care Peskov însuşi, au anunţat în această săptămână că oraşul Konstantinovka, poartă strategică spre zona Slavianks-Kramatorsk, a fost trecut integral sub control rusesc. Zelenski a respins categoric informaţia.

„Este doar o altă minciună rusească menită să lanseze o ştire„, a scris Zelenski, citat de presa ucraineană.

Statul Major General al Ucrainei a negat, la rândul lui, capturarea completă a orașului, iar unități militare de pe linia frontului au precizat că localitatea nu este încercuită, deși situația rămâne „critică”.

Fără canale oficiale de comunicare între Kiev şi Moscova

Dincolo de disputa punctuală legată de Konstantinovka, între Ucraina și Rusia nu există un canal oficial de comunicare.

Vladimir Putin a declarat, cu doar câteva săptămâni în urmă, că nu vede rostul unei întâlniri cu Zelenski atâta vreme cât nu există un acord de pace conturat.

Liderul rus a susţinut atunci că o astfel de întrevedere ar fi „inutilă” şi ar interesa doar partea ucraineană.

Zelenski, în schimb, a relansat de mai multe ori ideea unui dialog direct, propunând inclusiv ca discuţiile să aibă loc în state terţe precum Elveţia, Turcia sau ţări arabe. Niciuna dintre variante nu a fost acceptată până acum de Moscova.

Discuţia Zelenski- Merz şi miza rachetelor Patriot

În aceeași zi în care a respins afirmațiile Kremlinului despre Konstantinovka, Zelenski a avut o convorbire telefonică cu cancelarul german Friedrich Merz.

Preşedintele ucrainean a precizat că a informat Berlinul despre evoluţiile de pe front şi a subliniat că prioritatea imediată rămâne obţinerea de rachete pentru sistemele Patriot, esenţiale pentru apărarea împotriva atacurilor balistice ruseşti.

Zelenski a explicat că Rusia mizează tot mai mult pe loviturile cu rachete, pe fondul lipsei altor opţiuni pentru a prelungi războiul. Din acest motiv, a cerut Germaniei și aliaților occidentali sprijin suplimentar pe acest segment.