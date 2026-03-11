Acțiune națională de împădurire: Voluntarii sunt invitați să planteze copaci

În acest weekend va avea loc una dintre cele mai mari acțiuni de împădurire din această primăvară, organizată în cadrul campaniei naționale de plantare a pădurilor. Evenimentul se va desfășura în aproximativ 90 de locații din întreaga Republică Moldova, de la nord la sud și de la est la vest.

Potrivit organizatorilor, toate locațiile sunt pregătite cu puieți forestieri, instrumente și inventar necesar pentru plantare, iar voluntarii vor primi și ceai sau biscuiți. Autoritățile încurajează participarea cât mai multor persoane, subliniind că amploarea acțiunii depinde de numărul celor care vor veni să planteze copaci.

Cei care doresc să participe trebuie să aleagă locația potrivită și să se înregistreze telefonic la Agenția „Moldsilva”, la numărul 068589685.

Organizatorii recomandă ca vineri, 13 martie, participanții să contacteze persoana coordonatoare responsabilă de sectorul ales, pentru a confirma desfășurarea lucrărilor în funcție de condițiile meteo.

Acțiunile de plantare vor avea loc sâmbătă și duminică, iar organizatorii spun că sunt așteptați toți doritorii.

În contextul campaniei de împădurire, pe 14 martie va avea loc și un eveniment special de plantare pe ambele maluri ale râului Prut. La acțiune vor participa ministrul Mediului al Republicii Moldova, Gheorghe Hajder, și ministra Mediului, Apelor și Pădurilor din România, Diana Buzoianu.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să se alăture acțiunii, subliniind că plantarea pădurilor este o investiție importantă pentru viitorul mediului și al comunităților.