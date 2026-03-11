VIDEO: Criză de motorină la stațiile PECO din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă

Pe 10 martie, mai multe benzinării nu mai aveau motorină. În amiaza zilei de luni, mai mulți șoferi au fost nevoiți să facă cale întoarsă de la stațiile de alimentare, după ce au fost informați că nu dispun de acest tip de carburant. Situația îi alarmează inclusiv pe fermieri.

Recent, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susținea că pe piața regională sunt suficiente produse petroliere și că, în prezent, nu există riscul unei lipse de combustibil în Republica Moldova, chiar dacă cererea la stațiile PECO a crescut în ultimele zile.

În majoritatea stațiilor PECO din raionul Ștefan Vodă, în amiaza zilei de 10 martie, stocurile de motorină erau epuizate, iar șoferii erau nevoiți să facă cale întoarsă.

Cinci stații de pe traseul central R30 au fost verificate, iar toate aveau stocul epuizat. Fermierii din raion spun că situația îi pune pe gânduri și că, în pragul lucrărilor agricole de primăvară, se simt efectiv îngenuncheați.

Potrivit ministrului, stocurile de benzină existente în benzinării și la importatori pot acoperi aproximativ 15 zile de consum, iar depozitul petrolier din Portul Giurgiulești mai deține rezerve pentru încă circa nouă zile.

În total, stocurile actuale ar putea acoperi între 20 și 23 de zile de consum pentru benzină. În ceea ce privește motorina, stațiile de alimentare și importatorii au stocuri pentru aproximativ șase zile, iar Portul Giurgiulești dispune de rezerve pentru încă circa șase zile.

„În același timp, în aceste zile este așteptată o barjă cu cantități suplimentare de motorină, care va ajunge pe piața din Republica Moldova. Din discuțiile de ieri cu importatorii am constatat că produse petroliere sunt disponibile pe piața regională”, a declarat ministrul Dorin Junghietu.