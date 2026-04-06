Activistul Anatol Mătăsaru ar fi fost eliberat. Telefonul și mașina, confiscate

Timpul.md6 aprilie 2026
Activistul Anatol Mătăsaru, reținut anterior în urma unei plângeri depuse de magistrata Ana Cucerescu, ar fi fost eliberat. Despre aceasta a anunțat soția sa, Julieta Savițchi, într-o postare pe Facebook.

„Cu mare greu, Anatol a fost eliberat. Mulţumesc pentru efort avocatului Lilian Rudei şi tuturor celor care ne-aţi susţinut”, a scris Julieta Savițchi.

Femeia a mai îndemnat persoanele cunoscute să nu-l apeleze întrucât telefonul și mașina i-au fost confiscate.

„Revin cu detalii mai târziu. Nu-l telefonaţi că i-au luat telefonul şi maşina”, se arată în mesajul Julietei Savițchi.

Activistul Anatol Mătăsaru a fost reținut duminică, 5 aprilie, pentru 72 de ore, în urma unei plângeri depuse de o judecătoare.

Potrivit soției activistului, jurnalista Julieta Savițchi, reținerea ar fi avut loc în timp ce acesta documenta o investigație în satul Sărata Galbenă, vizând averea judecătoarei Ana Cucerescu. Într-un mesaj video publicat ulterior, Savițchi a declarat că activistul nu ar fi comis nicio faptă ilegală și că singura interacțiune cu magistrata s-ar fi limitat la un salut.

