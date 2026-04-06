Voronin și-a depus declarația de avere: Ce salariu și pensie are seniorul comunist

Deputatul PCRM, Vladimir Voronin, și-a depus declarația de avere pentru anul 2025, în care indică venituri din activitatea parlamentară, pensie, indemnizații și vânzarea unei cărți.

Potrivit documentului, acesta a obținut aproximativ 266.000 de lei din salariul de deputat și circa 106.000 de lei sub formă de indemnizații. Totodată, Voronin a declarat venituri de 18.800 de lei din comercializarea unei cărți autobiografice.

Parlamentarul a beneficiat și de o pensie anuală de 199.200 de lei, echivalentul a aproximativ 16.000 de lei lunar, cu circa 1.400 de lei mai mult pe lună comparativ cu anul precedent.

La capitolul bunuri imobile, Voronin a indicat un teren extravilan și alte două terenuri aflate în circuitul civil, cu o valoare totală de peste 280.000 de lei. Acesta deține o casă de locuit evaluată la 31.200 de lei, dobândită prin moștenire, precum și un apartament estimat la circa 1,8 milioane de lei. În declarație mai apare și o altă casă, cu o valoare de aproximativ 208.631 de lei, care însă nu este înregistrată pe numele său.

În ceea ce privește bunurile mobile, deputatul deține un autoturism Audi A8, fabricat în 2009, estimat la 10.000 de euro. De asemenea, acesta a declarat un ceas de mână Breitling Transocean Chronograph Unitime, în valoare de 117.600 de lei, primit cu titlu de donație.