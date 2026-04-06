Vântul a doborât mai multe crengi la Bălți, iar un nor de praf a acoperit Chișinăul

Vântul puternic începe să facă ravagii. Potrivit imaginilor publicate pe rețelele sociale, în Capitală a fost surprins un nor dens de praf, iar la Bălți rafalele intense au doborât mai multe crengi.

La Bălți, rafalele de vânt au rupt și au doborât mai multe crengi, unele ajungând pe drumuri și trotuare.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de intensificări ale vântului începând de mâine, 7 aprilie, ora 10:00, până pe 8 aprilie, ora 20:00.

În contextul avertizării emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Poliția îndeamnă șoferii să evite oprirea în apropierea copacilor, panourilor publicitare sau a altor obiecte instabile, iar părinții să supravegheze copiii în spațiile deschise.