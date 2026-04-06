Igor Boțan: Toate crimele ecologice ale Rusiei trebuie documentate

Expertul Igor Boțan afirmă că toate crimele ecologice ale Rusiei trebuie fixate și documentate. Declarația expertului are loc în contextul poluării masive a râului Nistru, după bombardamentele asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Igor Boțan a subliniat necesitatea unei reacții rapide și bine documentate din partea autorităților pentru a putea demonstra aceste prejudicii la nivel internațional.

Igor Boțan a atras atenția asupra obligației instituțiilor statului de a interveni prompt în astfel de situații și de a colecta probele necesare.

„Al cincilea an consecutiv regiunea este implicată într-un război care generează un șir imens de crime de război, crime împotriva umanității, crime ecologice. Toate aceste crime trebuie fixate și documentate. Procuratura, atunci când a fost puternic poluat râul Nistru, avea obligația să se autosesizeze ca să colecteze probe cât se poate de rapid, ca ele să nu se piardă”, a spus expertul permanent al proiectului, Igor Boțan.

Potrivit lui, aceste crime ecologice nu sunt cazuri izolate, ci fac parte dintr-un tablou mai amplu al efectelor războiului, inclusiv asupra sănătății populației civile.

„Crimele ecologice fac parte dintr-un mozaic foarte larg care constituie imaginea războiului. În plus, organizațiile ecologice trebuie să discute cu cetățenii. Cu acești oameni trebuie să se lucreze și vocea lor trebuie să fie auzită. Ei sunt cei care au avut de suferit și încă nu se știe care vor fi efectele pe viitor. S-ar putea ca odată cu trecerea timpului să descoperim că impactul asupra sănătății publice a fost dezastruos”, a spus Igor Boțan.

Expertul a subliniat importanța documentării riguroase a tuturor consecințelor războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova în perspectiva unor eventuale negocieri și cereri de despăgubiri.

„Când se va ajunge la sfârșitul acestui calvar prin care trece țara vecină, iar noi suntem o țară mică, cu un potențial modest, care are de suferit mult, să putem pune toate lucrurile pe hârtie. Iar când se vor negocia condițiile, prejudiciile, reparațiile, noi să avem lucrurile foarte bine documentate”, a mai spus Igor Boțan.