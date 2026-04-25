Activitatea la toate birourile vamale de la punctele de frontieră cu România, sistată temporar: Precizările Serviciului Vamal

Serviciul Vamal anunță că, temporar, este sistată activitatea pe sectorul marfar în toate birourile vamale de pe partea română, în legătură cu efectuarea lucrărilor de mentenanță la sistemele informatice ale autorității vamale din România.

„În atenția transportatorilor și agenților economici.

Potrivit informațiilor recepționate de la Autoritatea Vamală Română, până la ora 15:00 sunt planificate lucrări de mentenanță la sistemele informatice ale autorității vamale din România. Din acest motiv, activitatea pe sectorul marfar va fi sistată temporar în toate birourile vamale de pe partea română.

Imediat ce activitatea va fi reluată, vom reveni cu actualizări”, comunică Serviciul Vamal.