Aderarea Republicii Moldova la UE va fi decuplată de cea a Ucrainei. La Bruxelles se pregătește terenul

Uniunea Europeană a creat premisele pentru separarea procesului de aderare al Republicii Moldova de cel al Ucrainei, după ce ambele candidate au depășit veto-ul de doi ani al Ungariei și au deschis primul cluster de negocieri.

Cele două țări au fost asociate informal încă din primele zile ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei, care a declanșat cererile succesive de aderare.

De atunci, întrebarea privind momentul în care Chișinăul ar trebui să se desprindă de Kiev a planat constant asupra discuțiilor. Însă imaginea politică a lăsării în urmă a unei țări aflate în război s-a dovedit problematică, iar cele două au rămas unite în practică.

Marți, la finalul unui summit UE–Moldova desfășurat la Bruxelles, liderii blocului au sugerat că separarea ar putea deveni în curând inevitabilă.

„Odată ce primul cluster este deschis, fiecare țară candidată răspunde pentru ea însăși, pentru că trebuie să livreze reforme diferite, în funcție de țara candidată despre care vorbim”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

„Aici vorbesc doar despre Republica Moldova”, a subliniat ea.

Republica Moldova și Ucraina, pregătite să deschidă toate clusterele



Alături de ea, António Costa, președintele Consiliului European, a lăudat guvernul de la Chișinău pentru adoptarea „foarte rapidă” a reformelor și a prezis că, dacă ritmul este menținut, țara candidată ar putea deschide „rapid” celelalte cinci clustere.

„Extinderea este cea mai importantă investiție geopolitică”, a declarat Costa.

Procesul de aderare cuprinde 33 de capitole împărțite în șase clustere tematice.

Republica Moldova și Ucraina sunt considerate tehnic pregătite să deschidă toate clusterele, însă până acum au deschis doar primul, cunoscut sub numele „Fundamente”, deoarece acoperă statul de drept, drepturile omului, lupta anticorupție și sistemul judiciar.

„Cred că nu ar trebui să avem o abordare prea din scurt”, a declarat von der Leyen.

„Atunci când o țară candidată performează așa cum o face Moldova, merită să meargă mai departe. Un proces bazat pe merit nu înseamnă lent, ci corect. Iar corectitudinea înseamnă că, dacă livrezi, și noi trebuie să livrăm. Până acum nu sunt îngrijorată de proces.”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a participat de asemenea la conferința de presă, a declarat că cele cinci clustere rămase ar trebui deschise „imediat și fără întârzieri”.

„Atât timp cât suntem pregătiți, sunt sigură că acest lucru se va întâmpla”, a spus Sandu.

În timp ce Ucraina domină discuțiile, procesul de aderare al Republicii Moldova a rămas în mare parte în umbră, atrăgând atenție limitată, dar și controverse reduse.

În timpul summitului liderilor UE de săptămâna trecută, noul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, s-a opus unei secțiuni din concluziile comune care vorbea despre deschiderea tuturor clusterelor cu Ucraina „cât mai curând posibil”. Magyar nu a exprimat aceleași rezerve în ceea ce privește Republica Moldova. Totuși, pentru a asigura tratament egal, cei 27 de lideri au decis să elimine aceeași formulare din secțiunea referitoare la Moldova.

Separarea este doar o chestiune de timp

Oficiali și diplomați de la Bruxelles recunosc că întrebarea privind separarea proceselor este doar o chestiune de timp, pe măsură ce procedura formală avansează, chiar dacă nu este clar când și cum se va întâmpla. Unii consideră că este nedrept ca Republica Moldova să fie ținută legată de Ucraina, deoarece creează o echivalență artificială între o țară aflată în pace și una aflată în război.

Oficiali și diplomați de la Bruxelles recunosc că întrebarea privind separarea proceselor este doar o chestiune de timp, pe măsură ce procedura formală avansează, chiar dacă nu este clar când și cum se va întâmpla. Unii consideră că este nedrept ca Republica Moldova să fie ținută legată de Ucraina, deoarece creează o echivalență artificială între o țară aflată în pace și una aflată în război.

Totuși, există și recunoașterea faptului că, în cazul Ucrainei, separarea este un subiect extrem de sensibil, care ar putea transmite un mesaj greșit populației ucrainene. Bruxellesul dorește să evite un scenariu în care Chișinăul avansează ușor, iar Kievul este blocat din motive politice. Un singur veto este suficient pentru a opri procesul.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat la summitul de săptămâna trecută pentru a sublinia importanța pe care țara sa o acordă aderării ca viitoare garanție de securitate.

„Primul cluster a fost deschis recent și este pe deplin meritat atât pentru Ucraina, cât și pentru Moldova”, a declarat Zelenski celor 27 de lideri.

„Suntem pregătiți să mergem mai departe. Vom fi bucuroși să o facem împreună. Putem deschide și celelalte cinci clustere.”