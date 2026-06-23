Autorul alertelor false cu bombă de la AIC a fost identificat: Momentul reținerii

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuit că a transmis în mod repetat alerte false privind amplasarea unor dispozitive explozive la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău.

În urma măsurilor speciale de investigație și a administrării probelor în cadrul unei cauze penale, suspectul a fost identificat și localizat, iar pe 18 iunie 2026 a fost plasat în arest preventiv.

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi comunicat intenționat informații false despre existența unui pericol iminent în incinta aeroportului, inclusiv despre presupusa amplasare a unor obiecte explozive și despre intenția de a provoca o explozie care ar fi pus în pericol viața și securitatea călătorilor.

În toate cazurile, verificările efectuate de echipele specializate au demonstrat că alertele nu se confirmau. În urma controalelor efectuate în terminal și în zonele indicate nu au fost descoperite obiecte explozive, iar pasagerii și angajații aeroportului nu s-au aflat în pericol.

Pe baza probelor acumulate, procurorul de caz a solicitat aplicarea arestului preventiv. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul și a emis un mandat de arest pentru 30 de zile. Suspectul a fost transferat într-un penitenciar de tip închis.

Poliția de Frontieră precizează că investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Totodată, instituția reamintește că transmiterea informațiilor false privind acte de terorism, explozii sau alte situații menite să provoace panică reprezintă infracțiune și este sancționată conform legii.