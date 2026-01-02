MAE, după ce un moldovean a fost găsit împușcat în cap pe un câmp din Italia: „La fața locului nu au fost identificate arme și nici alte leziuni vizibile pe corp”

Ministerul Afacerilor Externe confirmă, prin intermediul Consulatului General al Republicii Moldova la Padova, decesul cetățeanului moldovean, găsit împușcat în cap pe un câmp din Italia. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul locuia în apropierea zonei în care a fost descoperit corpul neînsuflețit.

Potrivit MAE, acesta a fost găsit de către o persoană, iar la fața locului nu au fost identificate arme. De asemenea, nu au fost observate alte leziuni vizibile pe corp, cu excepția celei din zona capului.

Conform rudelor apropiate, corpul neînsuflețit urmează a fi înhumat pe teritoriul Republicii Italiene. Consulatul General menține legătura cu autoritățile italiene și cu familia persoanei decedate.

Totodată, autoritățile italiene desfășoară investigațiile de rigoare și iau în calcul ipoteza unei fapte cu caracter penal. Informații detaliate urmează a fi comunicate ulterior Consulatului General al Republicii Moldova la Padova.

Un tânăr de 25 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost găsit mort într-un teren agricol din localitatea Malcontenta di Mira, în provincia Veneția. Acesta prezenta o rană la nivelul tâmplei stângi, iar autoritățile italiene iau în calcul ipoteza unei crime.