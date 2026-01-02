Tragedia de la Crans-Montana. Incendiul a izbucnit aparent din cauza artificiilor

Procurorul general din Valais, Beatrice Pilloud, a declarat vineri că incendiul din barul din Crans-Montana, soldat cu cel puţin 40 de morţi şi 119 răniţi, pare să fi izbucnit din cauza „artificiilor puse pe sticle de şampanie care au fost ţinute prea aproape de tavan”, relatează The Guardian şi Reuters.

„Totul ne face să credem că incendiul a izbucnit din cauza lumânărilor sau a artificiilor care au fost puse pe sticle de şampanie care au fost aduse prea aproape de tavan. De acolo, focul s-a extins foarte repede… Au fost analizate înregistrări video, au fost intervievate mai multe persoane şi au fost întocmite rapoarte”, a spus procuroarea.

Au fost furnizate liste cu persoanele care erau prezente în noaptea de Revelion, a adaugat ea.

Următorii paşi ai anchetei se vor concentra pe materialele utilizate în bar, permisele de funcţionare, măsurile de siguranţă, cum ar fi stingătoarele de incendiu şi ieşirile de urgenţă, precum şi numărul de persoane prezente, a precizat procuroarea.

Întrebată dacă ar fi fost necesară vreo autorizaţie pentru artificiile pirotehnice, Pillaud a spus: „Acestea sunt lumânări de aniversare pe care le poţi cumpăra dintr-un magazin, oricine poate avea acces la ele”.

Ancheta verifică, de asemenea, dacă spuma izolatoare a tavanului a contribuit la răspândirea rapidă a incendiului, a spus Pilloud. De asemenea, ancheta va arăta dacă cineva trebuie să fie tras la răspundere penală pentru neglijenţă, a adăugat ea.

Zeci de tineri petrecăreţi răniţi în incendiul din noaptea de Revelion au fost transferaţi la unităţi specializate în tratarea arsurilor din toată Europa, luptându-se pentru viaţa lor.

Între timp, anchetatorii s-au concentrat pe sarcina dureroasă de a identifica cadavrele arse, avertizând că acest proces este foarte delicat şi va dura mult timp. Arsurile au fost atât de grave încât oficialii elveţieni au declarat că ar putea dura zile întregi până când vor putea identifica toate victimele incendiului.

Bilanţul oficial este de 40 de morţi, iar 119 persoane au fost rănite, multe dintre ele foarte grav.

Dintre răniţi, 113 au fost identificaţi, dintre care 71 sunt elveţieni, 14 francezi şi 11 italieni, a declarat şeful poliţiei Frederic Gisler într-o conferinţă de presă.

Oficialii au declarat că aceste cifre nu sunt însă definitive. „Mulţi dintre răniţi încă se luptă pentru viaţa lor”, a declarat Mathias Reynard, şeful zonei Valais, într-o conferinţă de presă.

Aproximativ 50 dintre răniţi au fost sau vor fi transferaţi la secţii de arşi din spitale din alte părţi ale Europei, a spus el.

CĂUTARE DISPERATĂ

Emanuele Galeppini, un jucător de golf internaţional italian în vârstă de 16 ani care locuia în Dubai, a fost prima victimă identificată public.

Părinţii şi prietenii tinerilor dispăruţi au lansat apeluri pentru a afla veşti despre cei dragi, în timp ce ambasadele străine se străduiau să afle dacă cetăţenii lor se aflau printre cei afectaţi de una dintre cele mai grave tragedii care au lovit Elveţia modernă.

Marco, un tânăr de 20 de ani din Milano, a declarat pentru Reuters în faţa barului Constellation că 20 dintre prietenii săi sunt dispăruţi. „Unii dintre ei sunt răniţi, în stare gravă. Unii sunt în siguranţă. Despre alţi prieteni nu avem nicio veste. Ni s-a spus că nu au fost găsiţi”, a spus el. „Nimeni nu ne poate ajuta să ne găsim prietenii”, a adăugat tânărul.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, care se afla în Elveţia, a declarat că 13 italieni se află în spital şi şase sunt înregistraţi ca dispăruţi.

Ambasada Franţei în Elveţia a declarat că opt cetăţeni francezi sunt daţi dispăruţi, iar alţi nouă au fost răniţi şi primesc îngrijiri medicale.

Vizitatorii şi locuitorii din Crans-Montana, o staţiune populară nu numai pentru schiori, ci şi pentru jucătorii de golf, au fost şocaţi de infernul care s-a dezlănţuit.

Zeci de oameni au lăsat flori sau au aprins lumânări pe un altar improvizat la capătul drumului care duce la barul pe care poliţia l-a izolat. Unii plângeau, alţii se îmbrăţişau în tăcere.

„Am fi putut fi noi”, a spus Emma, o tânără de 18 ani din Geneva, în faţa barului izolat. „Era o coadă enormă, aşa că am decis să nu intrăm”, a spus ea. „Văd persoanele dispărute şi sunt toate de vârsta noastră”, adaugă ea.

Elisa Sousa, în vârstă de 17 ani, a spus că trebuia să fie acolo, dar a sfârşit prin a-şi petrece seara la o reuniune de familie. „Şi, sincer, va trebui să-i mulţumesc mamei mele de o sută de ori pentru că nu m-a lăsat să merg”, a spus ea la priveghiul pentru victime. „Pentru că Dumnezeu ştie unde aş fi acum”, a adăugat fata.