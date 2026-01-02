Un angajat al MAI, reținut după un accident provocat în stare de ebrietate

Un angajat al Ministerul Afacerilor Interne a fost reținut pentru 72 de ore, după ce ar fi provocat un accident rutier fiind în stare de ebrietate. Incidentul s-a produs în ultima zi a anului 2025, în jurul orei 15:45, pe strada Armenească din centrul Chișinău.

Potrivit surselor Pulsmedia.md, ar fi vorba despre Vadim Bujor, în vârstă de 53 de ani, ofițer principal al Direcției securitate și investigații din cadrul Inspectoratului General al Carabinierilor.

Bărbatul s-ar fi aflat la volanul unui autoturism Toyota și ar fi lovit un BMW parcat pe marginea carosabilului. După impact, șoferul ar fi încercat să părăsească locul accidentului, însă a fost ajuns din urmă de proprietarul mașinii avariate, care a alertat Poliția.

În urma testării cu aparatul Drager, rezultatul a indicat o concentrație de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ambele autoturisme au suferit avarii ușoare, fără a fi raportate victime.

Pe numele angajatului IGC a fost inițiată o anchetă de serviciu, precum și o cauză penală. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore, iar circumstanțele cazului urmează să fie stabilite de organele de anchetă.