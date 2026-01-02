VIDEO Un olandez, despre România: ”Nu mergeți acolo, e atât de periculos!” / ”Atât de periculos, încât femeile se pot plimba pe străzi, singure, noaptea”

Luke Patrickk Hoogmoed, un vlogger de călătorie din Olanda, și-a invitat urmăritorii să evite călătoriile în România, în timp ce se plimba pe străzile din Sibiu. Este, evident, un mesaj care arată exact opusul, el prezentând ulterior câteva motive care arată cât de sigure sunt orașele din țara noastră.

”Nu mergeți în România, e atât de periculos! Atât de periculos, încât cafenelele lasă scaunele și mesele afară după terminarea programului. Atât de periculos, încât îți poți savura dejunul în parc, cu toate lucrurile tale lângă tine. Atât de periculos încât părinții își lasă copiii afară, în oraș, până târziu în noapte. Atât de periculos, încât femeile se pot plimba pe străzi, singure, noaptea.

Mergeți în România, înainte de a judeca”, a transmis călătorul olandez pe pagina sa de Instagram.

Mesajul său a atras peste 2.400 de mesaje, cei mai mulți recunoscând faptul că România este o țară sigură.

”Cel puțin, asta cred mulți oameni”, a scris cineva referindu-se la mesajul inițial, acela că România nu a e o țară sigură. ”Și, de cele mai multe ori, „acei oameni” nu au vizitat niciodată țara pe care o consideră periculoasă”, a completat el.

Cu 80,7 din 100 de puncte, municipiul Sibiu se află pe locul 4 în clasamentul orașelor în care locuitorii se consideră în siguranță, conform unei analize Storia făcută în anul 2024.