O nouă condamnare în rețeaua lui Șor. Fostă lideră din Râșcani, trimisă după gratii

La data de 22 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința vicepreședintei organizației teritoriale Râșcani a fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.

Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, precum și pedeapsa complementară obligatorie a privării de dreptul de a exercita activitäti legate de organizare contabila si financiare in cadrul partidelor politice, precum si privare de activitatea de membru in partide politice, pe o durată de 5 ani.

Măsura preventivă – arestul preventiv cât și dosarul de căutare a acesteia – a fost menținut.

Totodată, din contul inculpatei a fost dispusă confiscarea în folosul statului a sumei de peste 544.000 de lei, reprezentând mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii.

Potrivit probatoriului administrat de către Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informație și Securitate, inculpata, în perioada iulie – octombrie 2022, activând în calitate de vicepreședintă a organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Şor”, ar fi coordonat activitățile organizației, știind că partidul respectiv era finanțat de un grup criminal organizat.

Astfel, în perioada menționată, în complicitate cu conducerea partidului, inclusiv vicepreședinții, trezorierul și curierii responsabili de transportul fondurilor, aceasta a contribuit la acceptarea finanțării ilicite, oferind indicații, informații și resurse pentru sprijinirea activităților partidului.

În asemenea circumstanțe, inculpata ar fi acceptat prin complicitate finanțarea partidului din surse ilicite, în valoare de peste 544.000 de lei, provenite de la grupul criminal organizat. Această finanțare a fost folosită pentru activitățile partidului, cu scopul de a promova interesele politice ale acestuia și de a obține puterea în stat prin mijloace ilegale.

Sentința nu este definitivă, aceasta poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile. Acuzatorul de stat urmează să decidă necesitatea contestării acesteia.