Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani de închisoare

Alexei Cotorobai a fost condamnat la 25 de ani de închisoare în dosarul privind omorul unui copil de 10 luni, faptă comisă în luna februarie 2010, în raionul Telenești. Sentința a fost pronunțată luni, 12 ianuarie 2026.

Potrivit Procuraturii Generale, cauza penală a fost redeschisă în mod excepțional după apariția unor probe noi, care au justificat revizuirea dosarului închis în anul 2011. La acea vreme, pentru aceeași faptă, fusese condamnată mama copilului.

În anul 2024, Procuratura Generală s-a autosesizat și a solicitat revizuirea sentinței irevocabile, invocând probe noi apărute în dosar. În urma reexaminării, la 31 ianuarie 2025, instanța a dispus achitarea femeii, stabilind că fapta nu a fost comisă de aceasta.

Noua investigație a fost desfășurată de Procuratura Generală, în colaborare cu Procuratura raionului Telenești și cu sprijinul Inspectoratului Național de Investigații. Ancheta a inclus acțiuni de urmărire penală realizate inclusiv în afara teritoriului Republicii Moldova.

De asemenea, în cadrul investigației a fost anulată o ordonanță emisă în anul 2010, prin care Alexei Cotorobai fusese scos de sub urmărire penală.

Autoritățile precizează că sentința poate fi contestată conform procedurilor legale.

Anul trecut, instituțiile de forță au decis să reexamineze cazul, în urma unei investigații jurnalistice.

Acuzatorii susțin că au suficiente probe care demonstrează vinovăția lui Cotorobai. Potrivit Procuraturii Generale, acesta riscă detenție pe viață. În prezent, el se află în arest preventiv.

Bărbatul este fratele lui Gheorghe Cotorobai, cel care la începutul lui 2025 a fost condamnat la închisoare pe viață pentru sechestrarea și omorul unei tinere de 19 ani, din Orhei, însărcinată în șase luni.