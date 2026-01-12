Ministrul Justiției: O nouă închisoare va fi construită până în 2029

Construcția unui nou penitenciar este planificată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028, urmând ca instituția să fie dată în exploatare în 2029. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru Moldpres.

Potrivit Moldpres, proiectul face parte din efortul de modernizare a întregului sistem penitenciar al Republicii Moldova, conform standardelor europene, și urmărește atât respectarea drepturilor omului, cât și creșterea siguranței și eficienței instituțiilor de detenție.

Conform ministrului, proiectul beneficiază de sprijinul Oficiului Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiecte, care asigură expertiză în managementul investițiilor și achizițiilor.

„În 2025 a fost finalizată etapa de evaluare a conformității cu Regulile penitenciare europene, iar următoarea etapă va viza lansarea procedurilor de achiziție și demararea efectivă a șantierului. Construcția penitenciarului este planificată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028, urmând ca instituția să fie dată în exploatare în 2029”, a spus ministrul.

Ministrul Justiției a subliniat că accentul va fi pus pe calitate, sustenabilitate și respectarea standardelor internaționale, pentru ca noul penitenciar să răspundă atât nevoilor sistemului, cât și așteptărilor societății.