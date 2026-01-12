Rusia a început evacuarea de urgență a rușilor din Israel: mutări ciudate de culise, învăluite în mister

Autoritățile ruse ar fi efectuat trei zboruri de evacuare din Israel în mai puțin de 24 de ore, transportând oficiali și familiile acestora în Rusia, potrivit presei ebraice și regionale.

Ce se știe. Ce nu se știe

Canalul 14 din Israel a scris joi că zborurile au fost efectuate fără nicio explicație oficială din partea Moscovei.

Relatări separate în mass-media rusă și iraniană au spus că evacuările au fost efectuate sub ceea ce părea a fi un mandat urgent, implicând oficiali și familiile acestora, scrie Middle East Monitor.

Articolele sugerau că ritmul evacuărilor a fost mai rapid decât de obicei, alimentând speculațiile că Moscova ar fi putut primi informații sensibile sau semnificative, care au determinat această mișcare.

Totuși, nu au fost furnizate detalii privind natura informațiilor presupuse sau identitatea celor evacuați.

Kremlinul nu a emis vreo declarație oficială care să clarifice motivele din spatele zborurilor de evacuare, iar autoritățile ruse au refuzat până acum să comenteze articolele.

Situația din regiune e una complicată

Siria a încercat să aducă forțele ruse în sudul țării pentru a servi drept „umbrelă de protecție” împotriva diferitelor acțiuni israeliene, dar Moscova nu a fost dispusă să meargă mai departe fără o coordonare cu Israelul, a declarat o sursă israeliană pentru Haaretz. Reprezentanți israelieni și sirieni s-au întâlnit recent la Paris pentru discuții mediate de SUA

Rusia a propus recent redislocarea patrulelor sale militare în sudul Siriei ca linie tampon între forțele israeliene și forțele guvernului de tranziție sirian, în efortul de a reduce tensiunile și de a-și consolida rolul de mediator regional.

Autoritatea Israeliană de Radiodifuziune a raportat că Moscova a sugerat reinstaurarea patrulelor poliției militare ruse în sudul Siriei pentru a servi drept linie de separare între forțele israeliene și forțele guvernamentale de tranziție, o mișcare menită să reducă escaladarea de-a lungul fâșiei de frontieră.

Propunerea vine în contextul creșterii tensiunilor la granița siriano-israeliană, unde zona a fost înregistrată în repetate activități militare israeliene, reflectând dorința Moscovei de a-și consolida rolul de mediator în regiune.