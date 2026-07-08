Afacerile de milioane de euro ale lui Alexandru Trubca de la Trușeni. Deputatul PAS, cu explicații înainte de o investigație, despre proiect și parteneri care au finanțat partidul: „L-am rugat”

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Alexandru Trubca, a ieșit public cu explicații înainte de publicarea unei investigații jurnalistice despre afacerile sale. Parlamentarul a vorbit despre o investiție imobiliară în comuna Trușeni, unde compania pe care a fondat-o a procurat trei terenuri de construcție și relația cu partenerii de afaceri, unii dintre care au făcut donații către PAS. „Eram foarte conștient de faptul că informația despre acest proiect va ieși, odată și odată, în spațiul public și, din aceste considerente, am făcut totul maxim transparent și corect”, a spus Alexandru Trubca.

Potrivit deputatului, oportunitatea investițională a apărut la începutul lunii septembrie 2024 și viza trei terenuri de construcție din comuna Trușeni, pentru care vânzătorii solicitau un preț de 10 mii de euro per ar.

„La început de septembrie 2024 am aflat despre o oportunitate investițională. Nu era ceva de pe tren, așa cum am văzut unele comentarii amuzante pe rețelele de socializare. A fost o ofertă sau o oportunitate venită de la o cunoștință care activa în domeniul imobiliar.

Oferta era simplă: trei terenuri de construcție în comuna Trușeni, cu o suprafață totală de circa 0,8 ha de pământ. Prețul cerut de vânzători era de 10 000 de euro per ar. Vânzătorii aveau nevoie de bani pentru activitatea lor curentă și nu aveau timp de așteptare pentru dezvoltarea unui eventual proiect imobiliar.

Terenurile în cauză erau în intravilan, aveau destinație pentru construcții și, conform Planului Urbanistic General al comunei Trușeni, aprobat încă în anul 2015, prevedea posibilitatea edificării unui complex locativ de până la nouă nivele pe acel teren.

Cu această ofertă am mers la un prieten pe care îl cunosc din 2018. Suntem prieteni de mulți ani, suntem prieteni de familie, suntem prieteni foarte apropiați. El provine dintr-o familie cu importante afaceri în Republica Moldova, afaceri care nu au absolut nimic cu statul și cu banii statului.

I-am prezentat conceptul și i-am propus să mergem în parteneriat. Eu cu ideea investițională, el cu identificarea finanțării pentru acest proiect.

După analiza tuturor detaliilor, evident că ne-am consultat și cu specialiști în domeniu, pentru a înțelege realitatea și realizarea proiectului, am decis că oferta sau investiția își merită efortul”, a spus parlamentarul.

Pentru realizarea proiectului a fost creată compania QNA-Consulting, al cărei fondator unic este Alexandru Trubca.

„Anume pentru acest scop, nu un alt scop, a fost creată compania QNA-Consulting, al cărei fondator unic sunt eu. Nu am scris compania pe persoane interpuse, nu m-am ascuns după prieteni, verișori și așa mai departe. Am mers eu conștient, inclusiv de toate posibilele discuții ulterioare, fiindcă nu am ce ascunde.

Am văzut comentarii că un deputat nu poate fonda sau crea companii în exercitarea mandatului. Nu este adevărat acest lucru. Un deputat nu poate administra nicio companie și acest lucru evident că nu l-am făcut.

Din prima zi, compania a fost administrată de către un administrator plătit. Mai mult decât atât, pot să vă zic chiar și de procesul de organizare sau de înregistrare a companiei s-a ocupat viitorul administrator. Eu am semnat doar ca fondator ceea ce trebuia să semnez conform legii.

La 26 noiembrie 2024 au fost realizate rapoartele de evaluare a terenurilor. Deși nu este o practică obișnuită pentru tranzacțiile private, noi am decis să facem aceste rapoarte de evaluare, anume pentru a evita orice speculație de sub sau supraevaluare a tranzacției.

Eu foarte conștient eram de faptul că informația despre acest proiect va ieși, odată și odată, în spațiul public și, din aceste considerente, am făcut totul maxim transparent și corect.

La 16 decembrie 2024, compania QNA-Consulting, deci persoana juridică, nu deputatul Alexandru Trubca, a încheiat un contract de împrumut în valoare de 1,5 milioane de lei cu o persoană fizică rezidentă a Republicii Moldova, banii fiind proveniți din activități private din Republica Moldova, iar persoana în cauză nu avea nicio relație cu statul.

Contractul de împrumut stipulează expres că împrumutul este oferit pentru achiziționarea a 25% din drepturile patrimoniale ale celor trei terenuri.

La 18 decembrie 2024 au fost încheiate contractele de vânzare-cumpărare a celor trei terenuri. Drept urmare, QNA-Consulting a devenit proprietar al unei cote de 25% din toate cele trei terenuri.

La 27 ianuarie 2025 a fost semnat al doilea contract de împrumut, în valoare de 2,4 milioane de lei, iarăși cu o persoană fizică rezidentă a Republicii Moldova. Banii erau, de asemenea, proveniți din activități private din Republica Moldova, iar persoana nu avea niciun contact sau contract cu statul.

Condițiile oferirii împrumutului au fost aceleași.

Menționez că împrumuturile au venit de la persoane afiliate partenerului cu care am mers în această afacere și care era responsabil de identificarea finanțării, deci erau direct cointeresate în buna dezvoltare a proiectului investițional.

Toate tranzacțiile au fost realizate prin sistemul bancar național și evident că au trecut toate verificările de rigoare, mai ales în condițiile în care eu sunt persoană expusă politic și suntem supuși verificărilor suplimentare de către toate instituțiile abilitate”; a explicat deputatul.

Parlamentarul a mai explicat că, deși terenurile permiteau construcția unor blocuri cu până la 9 niveluri, s-a decis reducerea limitei la 6 etaje printr-un Plan Urbanistic de Detaliu aprobat de Consiliul Local Trușeni. Potrivit lui Trubca, decizia a fost votată unanim de consilierii locali.

„Având în vedere că Planul Urbanistic General Trușeni prevedea posibilitatea ridicării unor blocuri cu până la nouă nivele și în condițiile în care proiectul urma să fie dezvoltat într-o suburbie, eram foarte bine conștienți că un astfel de complex nu s-ar încadra foarte bine într-o localitate preponderent rurală sau cu caracteristici rurale.

Astfel, pentru a nu exista riscul ca ulterior un eventual dezvoltator să abuzeze, am decis ca prin Planul Urbanistic de Detaliu să diminuăm nivelul maxim de etaje la șase.

În acest scop a fost elaborat un Plan Urbanistic de Detaliu, care a fost aprobat de către Consiliul Local Trușeni, prin care s-a stabilit limita maximă de nivele: de la 9 s-a scăzut la 6.

Decizia Consiliului Local Trușeni a fost votată cu unanimitate. Repet, votul a fost unanim al reprezentanților tuturor fracțiunilor din consiliu și al consilierilor independenți, dacă sunt”, a spus Trubca.

Unul dintre subiectele abordate fost și donația făcută ulterior către PAS de către persoane implicate în proiect.

„La 4 martie 2025 a fost încheiat contractul de societate civilă cu drept de superficie cu compania Estate Invest Company SRL.

De toate activitățile legate de identificarea dezvoltatorului, pregătirea și promovarea documentației s-a ocupat administratorul companiei și un expert în imobiliare identificat. Eu nu am avut niciun contact cu oamenii din companiile de construcții sau cu APL-ul.

Unica condiție pe care am pus-o la etapa incipientă a fost ca dezvoltatorul să fie de bună credință și să nu aibă afilieri politice cu nimeni la etapa la care a fost semnat contractul. Repet, 4 martie 2025.

Eu nu aveam de unde să cunosc că administratorul Estate Invest Company, în toamna anului 2025, deci peste 6-7 luni, va decide să doneze bani Partidului Acțiunii și Solidaritate în campania pentru parlamentare.

De asemenea, nu aveam de unde să cunosc că compania Estate Invest Company va ajunge să aibă o problemă cu un alt complex pe care îl dezvoltă în Chișinău în luna decembrie 2025, la aproape un an de zile după ce a fost încheiat contractul de societate civilă între compania pe care o dețin și compania Estate.

Acum, cu referire la donațiile făcute în folosul PAS de către partenerul meu de afacere, este evident că l-am rugat să facă acest lucru sau l-am îndemnat să facă aceste donații, la fel cum au făcut toți colegii mei din partid.

Am mers la toți cei pe care îi cunoaștem cu potență financiară și i-am rugat să facă donații în campania electorală. Donațiile au fost făcute transparent, din surse legale. Nu ne-am ascuns, nu s-au ascuns, au fost făcute de pe conturile bancare”, a mai spus deputatul.