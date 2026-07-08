Președinția cheltuie aproximativ 7 mii de euro lunar pe deplasări: În 2026 au fost 36 de vizite. Cea mai scumpă – cea de la Dublin a Maiei Sandu, marcată de scandal

Aparatul Președintelui a cheltuit aproximativ 860 mii de lei din bugetul de stat pentru deplasările externe efectuate în perioada ianuarie-iunie 2026 de președinta Maia Sandu, consilierii prezidențiali și alți angajați ai instituției.

Potrivit informațiilor publicate de Președinție, în primele șase luni ale anului au fost realizate 36 de vizite oficiale peste hotare. Cheltuielile au inclus transportul, cazarea și diurnele delegațiilor.

Cea mai scumpă deplasare a avut loc la Dublin, în perioada 7-9 aprilie, pentru care au fost alocați 80,6 mii de lei.

Pe următoarele poziții în clasamentul celor mai costisitoare vizite se află deplasarea la Paris și Strasbourg, desfășurată între 18 și 20 mai, în valoare de 78,9 mii de lei, și vizita la Strasbourg din perioada 26-28 ianuarie, care a generat cheltuieli de 65,1 mii de lei.

Alte deplasări cu cheltuieli semnificative au fost cele la Tallinn (58,5 mii de lei), Praga (55,1 mii de lei), Bruxelles (49,5 mii de lei), München (42,7 mii de lei), Helsinki (41,6 mii de lei) și Varșovia (40,1 mii de lei)