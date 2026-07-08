Vaja Jhashi, suspectat că ar fi livrat ilegal cereale ucrainene în Iran

Serviciul de Securitate al Ucrainei investighează o schemă în cadrul căreia cereale ucrainene au fost furnizate Iranului, încălcând restricțiile comerciale aplicate companiilor din această țară. Anchetatorii susțin că transporturile ar fi putut face parte din plățile Rusiei către Iran pentru dronele de atac Shahed, transmite publicația Ukrainskaia Pravda.

Sursa citată relatează că, la începutul lunii iunie, instanța a autorizat perchezițiile Serviciului de Securitate la două persoane implicate în caz. Ancheta a fost condusă de Departamentul Principal de Investigații al Serviciului de Securitate sub supravegherea Biroului Procurorului General din Ucraina.

Presupusele infracțiuni includ sprijinirea unui stat agresor și facilitarea purtării unui război agresiv împotriva Ucrainei. Potrivit anchetatorilor ucraineni, omul de afaceri cu cetățenie rusă, moldovenească și americană, Vaja Jhashi, a organizat livrări de cereale ucrainene către Iran prin intermediul companiilor aflate sub controlul său și a implicat în schemă oficiali de la Ledesma Agro LLC. Se presupune că firma a expediat cereale între septembrie 2025 și martie 2026.

TVR Moldova a încercat să obțină poziția omului de afaceri, dar acesta nu a răspuns la demersul redacției.

Ce a relatat Bloomberg

Potrivit agenției, deținătorii obligațiunilor Trans-Oil au solicitat discuții cu reprezentanții companiei, iar conducerea grupului a început organizarea unor întâlniri pentru a explica situația și pentru a reduce incertitudinile apărute în piață.

Bloomberg mai menționează că obligațiunile garantate ale companiei, în valoare de 300 milioane de dolari, cu scadența în 2031, s-au depreciat până la aproximativ 70 de cenți pentru un dolar, în timp ce obligațiunile de 450 milioane de dolari, cu scadența în 2029, au ajuns la un nivel similar.

Bloomberg îl citează pe Egor Fedorov, analist senior de credit la ING, care apreciază că piața obligațiunilor a reacționat în principal la publicarea investigației din Ucraina, însă nu se așteaptă ca aceasta să afecteze în mod semnificativ fundamentele financiare ale Trans-Oil, în lipsa unor evoluții.

Companiile menționate în anchetă

Publicația ucraineană relatează că firma Ledesma Agro ar fi exportat în perioada 2025–2026 cereale care, potrivit documentelor comerciale, aveau ca destinație Turcia, însă ar fi putut ajunge în Iran.

Directorul companiei, Artur Zolotarevski, a respins acuzațiile și a declarat că societatea nu a exportat cereale în Iran, nu a încărcat marfă pe nava XIN YU și cooperează cu autoritățile ucrainene în cadrul anchetei.

Cine este Vaja Jhashi?

Vaja Jhashi deține 85% din Aragvi Holding International – compania-mamă a grupului cunoscut sub denumirea comercială Trans-Oil. Celelalte 15% din acțiuni aparțin fondului american de investiții OakTree Capital.

Jhashi ocupă funcțiile de președinte al Consiliului de Administrație și director executiv al grupului. În ultimii 22 de ani, companiile din grup au investit aproximativ 120 de milioane de dolari în economia Republicii Moldova, inclusiv în dezvoltarea infrastructurii Portului Internațional Liber Giurgiulești și în modernizarea capacităților de procesare a semințelor oleaginoase.

Totodată, el afirmă că grupul realizează anual achiziții de produse agricole în valoare de peste 750 de milioane de dolari în Republica Moldova și a înregistrat o cifră de afaceri globală de aproximativ 2 miliarde de dolari în 2023.