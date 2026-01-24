Afirmația precum că cetățenii moldoveni ar fi împotriva Unirii este exagerată și forțată, spune Doru Petruți: Cifrele arată altceva

Afirmația potrivit căreia cetățenii Republicii Moldova ar fi majoritar împotriva Reunirii cu România reprezintă o exagerare forțată, care nu este susținută de datele sociologice din ultimii ani. Concluzia aparține sociologului român Doru Petruți, care a prezentat o analiză detaliată privind evoluția sprijinului pentru ideea unionistă.

„Legat de procentul de unioniști, haideți să facem niște precizări și niște corecții care trebuie să fie foarte clare, inclusiv pentru doamna președinte. Procentul privind votul pentru unire a variat undeva între 30 și 40% în ultimii ani. Am avut și 38, și 35, și 32 și așa mai departe. Mare și mare atenție la ce urmează să vă spun: acest procent a fost de cele mai multe ori semnificativ mai mare decât intenția de vot acordată pentru Partidul PAS”, a declarat Doru Petruți, la emisiunea Contrasens, de la ZIUA.md.

Sociologul a subliniat că aceste date sunt înregistrate exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova, fără a include votul din diaspora, ceea ce contrazice în plus această teză.

„Acest procent a fost înregistrat de fiecare dată pe teritoriul Republicii Moldova. Să ne aducem aminte că la referendumul legat de UE, pe teritoriul Republicii Moldova a fost 55% care au votat împotrivă. Iar acel referendum s-a făcut în ciuda rezultatelor sociologice care arătau că acel referendum nu va trece pe teritoriul Republicii Moldova. Și cu ajutorul diasporei lucrurile au fost la 50,3% sau cât acolo”, a explicat Petruți.

Potrivit lui, dacă sunt excluși indecișii și cei care nu intenționează să participe la vot, ponderea unioniștilor devine și mai consistentă, chiar și în lipsa unei campanii politice sau civice dedicate.

„Procentul pentru vot în cazul unui referendum e undeva mai degrabă între 35 și 40%, în condițiile în care mai sunt 10% indeciși sau care nu vor să participe. Dacă îi dăm la o parte, acest procent de 35-40% devine mai mare, în condițiile în care nu avem niciun fel de campanie, în condiții politice obișnuite în care ne vedem de treburi”, a punctat sociologul.

Doru Petruți a atras atenția că sprijinul pentru Unire a fost constant mai mare decât scorul electoral al Partidului Acțiune și Solidaritate, inclusiv la ultimele scrutine parlamentare.

„Ce e cel mai important e că acest procent a fost întotdeauna sau în majoritatea sondajelor mai mare decât intenția de vot netă pentru Partidul PAS. Cât a obținut PAS la alegerile parlamentare din 2021, cât a obținut PAS la alegerile parlamentare din 2025? Și concluzia e că acele rezultate sunt înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova”, a declarat Petruți.

Referindu-se la diaspora, sociologul a subliniat că nu există niciun motiv serios pentru a presupune că sprijinul acesteia pentru Unire ar fi mai mic decât cel acordat PAS.

„Suportul diasporei pentru asta nu cred că are cum să fie mai mic decât suportul acordat pentru PAS. Dacă vrem într-adevăr să facem o analiză mai riguroasă, haideți să ne uităm un pic unde și unioniștii, cât au absentat ei și la alegeri de alea, și la referendum și așa mai departe”, a explicat sociologul.

În concluzie, Doru Petruți afirmă că ideea potrivit căreia nu ar exista suficient sprijin popular pentru Unire trebuie revizuită și recalibrată în funcție de datele reale și de ponderea tot mai mare a diasporei.

„Adică afirmația că nu există suficient sprijin, eu cred că trebuie cel puțin revizuită și recalibrată la situația în care, când ne place ne uităm numai pe rezultatele din Moldova, dar în alte cazuri luăm și sute de mii de voturi din diasporă. Deci nu cred că nu ai acoperire să spui că pentru ideea unionistă există deja suficient suport, dacă luăm în calcul și masa tot mai mare a celor care se află în diasporă”, a conchis Doru Petruți.