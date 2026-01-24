Trădătorul Dodon ar vota „împotrivă” la referendumul pentru Unirea cu România

Trădătorul de patrie, Igor Dodon, cunoscut lacheu al regimului de la Moscova, afirmă clar că se opune unirii Republicii Moldova cu România. Liderul PSRM susține că țara trebuie să rămână un stat suveran și independent și precizează că, dacă ar fi organizat un referendum pe această temă, ar vota împotrivă.

Dodon afirmă că Republica Moldova trebuie să își păstreze statutul de stat suveran și independent.

„Patria mea este Republica Moldova. Eu n-am altă patrie. Consider că Republica Moldova trebuie să rămână stat suveran, independent, pe care noi trebuie să-l transmitem copiilor, urmașilor noștri, ca stat independent, suveran. Noi am avut o situație, pe 27 martie, Moldova a fost anexată- Basarabia- de către România. Eu consider că a fost un moment de anexare, nu de unire.

Noi am fost doar o perioadă împreună, din 1918 până în 1940. Eu cred că Republica Moldova, pentru a supraviețui ca stat independent, trebuie să rămână pe loc. Trebuie să aibă relații bune aici și cu Estul, și cu Vestul. Noi nu avem altă soluție. Da, noi trebuie să continuăm discuțiile cu Uniunea Europeană”, a declarat deputatul.