Aglomerație la frontieră de Paște: Mii de moldoveni revin acasă

Cu câteva zile înainte de Paște, traficul la frontieră este în creștere, pe fondul revenirii acasă a multor basarabeni stabiliți în Diaspora. Unul dintre cele mai aglomerate puncte de trecere este Leușeni-Albița, unde autoritățile au suplimentat personalul și aplică măsuri speciale pentru fluidizarea circulației. În ultimele 24 de ore, prin acest punct au fost înregistrate peste 7.000 de traversări.

Cei mai mulți dintre călătorii care intră în această perioadă în Republica Moldova sunt basarabeni stabiliți peste hotare, care aleg să petreacă sărbătorile pascale acasă, alături de familie.

Mașinile cu care aceștia revin sunt încărcate cu bagaje și daruri pentru cei apropiați. Printre cei care au ajuns deja acasă se numără și moldoveni stabiliți de mulți ani în România, care de Paște se întorc împreună cu familia la casa părintească din Republica Moldova.

Prin vama Leușeni trec și numeroși turiști din România, care au ales să petreacă Paștele în Republica Moldova.

Autoritățile anunță că au fost luate măsuri suplimentare pentru a reduce timpul de așteptare. Potrivit TVR Moldova, Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră au mărit numărul de angajați, iar la nevoie este aplicat sistemul „Revers”, care presupune efectuarea controlului pe ambele sensuri de deplasare.

Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a declarat că instituția se așteaptă la o creștere a fluxului de călători cu circa 20-30% față de perioada precedentă. Acesta le-a recomandat cetățenilor să își aleagă din timp punctul de trecere a frontierei și să consulte informațiile publicate pe site-ul Poliției de Frontieră, pentru a opta pentru vămi mai puțin aglomerate. Totodată, călătorii sunt îndemnați să verifice din timp valabilitatea documentelor.

La rândul său, directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a precizat că, pe lângă controlul de frontieră, instituția gestionează și verificarea mărfurilor. În această perioadă, la frontieră ajung numeroase bagaje neînsoțite din Europa, iar autoritățile lucrează inclusiv cu echipele Serviciului Chinologic, în baza analizei de risc, pentru a reduce timpul de staționare.

Numărul de vameși și polițiști de frontieră a fost suplimentat și în celelalte puncte de trecere de la frontiera moldo-română, precum și la Aeroportul Internațional Chișinău.