Sancțiuni mai dure pentru comercializarea drogurilor

Pedepsele pentru comercializarea drogurilor vor fi înăsprite, iar persoanele care utilizează platformele de socializare pentru a promova sau vânzarea substanțele interzise vor fi sancționate penal. Aceste prevederi se regăsesc într-un proiect de lege votat astăzi, 9 aprilie, în prima lectură de 89 de deputați.

Inițiativa legislativă aparține Ministerului Afacerilor Interne și introduce măsuri suplimentare pentru prevenirea și combaterea circulației ilegale a drogurilor, substanțelor stupefiante și psihotrope, produselor etnobotanice, precum și a precursorilor sau substituenților de droguri.

Astfel, autorii propun completarea Codului penal cu un articol care să prevadă expres că atragerea minorilor la consumul de droguri se va sancționa cu amenzi de până la 50.000 de lei sau cu închisoare de la trei la cinci ani. Dacă infracțiunea este comisă prin aplicarea violenței, pe teritoriul instituțiilor de învățământ sau în locuri de agrement, sancțiunile cresc până la 180–240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare de la șapte la zece ani. În același timp, pedeapsa pentru implicarea minorilor în circulația ilegală a substanțelor interzise sau în organizarea ori întreținerea speluncilor pentru consumul drogurilor sau al etnobotanicelor va crește de la 3–7 ani la 5–8 ani de închisoare.

Proiectul introduce și sancțiuni pentru utilizarea platformelor online sau conturilor pe rețelele sociale în scopul promovării sau facilitării consumului de droguri.

Potrivit autorităților, sunt prevăzute sancțiuni graduale: între doi și patru ani de închisoare pentru promovare și facilitare, 4–7 ani pentru oferire, livrare sau distribuire, 7–10 ani dacă faptele sunt comise de mai multe persoane sau cu folosirea situației de serviciu și 10–12 ani în cazul implicării grupurilor sau organizațiilor criminale. În anumite situații, pot fi aplicate și sancțiuni pentru persoanele juridice, inclusiv amenzi, interdicții de activitate sau chiar lichidarea acestora.

Documentul prevede și o serie de modificări la Codul contravențional: „Vor fi sancționate persoanele care nu intervin pentru a preveni consumul de substanțe interzise sau tăinuiesc asemenea fapte, în special în instituțiile de învățământ, centrele de reabilitare socială și medicală sau spații de educație pentru minori”.

De asemenea, lista substanțelor interzise va fi extinsă pentru a include noi tipuri de droguri sintetice, etnobotanice, substituenți și precursori, ca răspuns la metodele moderne de trafic și consum.

Potrivit datelor statistice, în perioada 2019–2025, au fost înregistrate 7.106 infracțiuni și 20.044 de contravenții legate de droguri. Cantitățile confiscate indică o creștere semnificativă a traficului de droguri sintetice (PVP, MDMA, mefedronă), precum și de cocaină.

După adoptare, documentul va intra în vigoare la 28 august 2026.