Mascații au descins la sediul publicației ruse independente Novaia Gazeta din Moscova

Percheziții efectuate de membri ai forțelor de securitate mascați au loc joi la sediul publicației independente ruse Novaia Gazeta din Moscova, a anunțat ziarul pe rețelele de socializare, potrivit AFP.

„În jurul prânzului” (09:00 GMT), agenți „cu cagule au intrat în sediul redacției”, a afirmat Novaia Gazeta pe rețelele din mediul online.

„Nu cunoaștem motivul. Nu permit accesul avocaților redacției în sediul unde se află și o parte din angajați”, a precizat publicația.

Un jurnalist AFP prezent la fața locului a constatat că două vehicule ale Comitetului rus de Anchetă, organismul însărcinat cu majoritatea investigațiilor din țară, erau parcate în curtea din fața birourilor.

Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal vizând „utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal” în redactarea unor articole „negative” despre ruși, au scris agențiile de stat TASS și RIA Novosti.

Novaia Gazeta, unul dintre puținele publicații independente din Rusia, s-a aflat adesea în vizorul autorităților din cauza anchetelor sale jurnalistice privind încălcările drepturilor omului.

Angajamentul acestui ziar, în special în ceea ce privește acoperirea încălcărilor drepturilor omului în Cecenia, a costat viața mai multor colaboratori ai săi. Printre aceștia se numără Anna Politkovskaia, împușcată mortal în octombrie 2006 în holul clădirii ei din Moscova.

Dmitri Muratov, pe atunci redactor-șef al publicației, a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2021, ca răsplată pentru „eforturile lui în apărarea libertății de exprimare” la conducerea ziarului.

Ziarul, care apărea anterior de mai multe ori pe săptămână, și-a încetat apariția după instituirea cenzurii militare la începutul invaziei ruse pe scară largă din Ucrainei, în februarie 2022. Novaia Gazeta continuă însă să existe, în versiunea online.

Pentru a-și face munca și a nu fi arestați, mai mulți dintre redactorii publicației au plecat după invazie în Occident, unde au înființat Novaia Gazeta Europa.