Aglomerație la frontieră în ajunul sărbătorilor pascale

Serviciul Vamal va aplica un set de măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier în perioada sărbătorilor pascale, când se așteaptă un flux sporit de călători.

Potrivit șefului Serviciului Vamal, Radu Vrabie, creșterea traficului va începe la începutul lunii aprilie, cu valori maxime în zilele premergătoare Paștelui, pe fondul revenirii cetățenilor din diasporă și al plecărilor în vacanță. În acest context, autoritățile vor organiza, la sfârșitul lunii martie, ședințe de coordonare cu serviciile vamale din România și Ucraina, pentru a sincroniza măsurile aplicate la frontieră.

„De obicei, cu două săptămâni înainte de Paște, începe creșterea fluxului de călători, cu valori maxime în zilele premergătoare sărbătorii. În perioada vacanței copiilor, fluxul se direcționează din țară spre Europa. Trafic sporit la frontieră se atestă și în ajun de Paștele Blajinilor, apoi când pleacă cetățenii din diasporă. Astfel, în această perioadă vom dispune suplinirea personalului de control”, a declarat Radu Vrabie.

Șeful Serviciului Vamal a precizat că, pe lângă majorarea numărului de angajați în posturi, vor fi deschise artere suplimentare de control, iar acolo unde va fi necesar va fi aplicată procedura „Revers”, care presupune redirecționarea sensurilor de circulație. De asemenea, fluxurile de transport vor fi separate, prin direcționarea distinctă a camioanelor, autoturismelor și autocarelor.

Autoritățile vin și cu recomandări pentru cetățeni, pentru a evita aglomerația și timpii mari de așteptare.

„Recomandăm tranzitarea tuturor punctelor de trecere existente, pentru a nu suprasolicita doar unele dintre ele. Este necesară verificarea valabilității documentelor de călătorie. Totodată, puteți consulta aplicația Traficul on-line în posturile vamale de frontieră pentru a cunoaște în timp real situația”, a mai spus Vrabie.

Pentru informații suplimentare, Serviciul Vamal pune la dispoziția cetățenilor Centrul Unic de Apel, disponibil non-stop, la numărul +373 22 78-88-88, iar Poliția de Frontieră poate fi contactată la +373 22 259 717.