Republica Moldova se alătură evenimentului global Ora Pământului

Republica Moldova se alătură și în acest an inițiativei globale „Ora Pământului”. Instituțiile și cetățenii sunt invitați să stingă luminile timp de o oră, între 20:30 și 21:30, pentru a transmite un mesaj de solidaritate pentru protecția mediului.

În ultima sâmbătă a lunii martie, milioane de oameni și instituții din întreaga lume participă la această acțiune simbolică, care atrage atenția asupra protejării mediului și a folosirii responsabile a energiei.

Parlamentul și Guvernul vor marca „Ora Pământului” prin oprirea iluminatului în clădirile instituțiilor. Președintele legislativului, Igor Grosu, a subliniat că gestul este simbolic, dar important, și a făcut apel ca fiecare cetățean să folosească energia responsabil, contribuind astfel la stabilitatea sistemului energetic în contextul stării de urgență.

Mișcarea „Ora Pământului” se organizează anual la nivel internațional din 2007, primul eveniment desfășurându-se în orașul Sydney, Australia. În Moldova, inițiativa este marcată din 2008.