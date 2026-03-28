Linia Isaccea – Vulcănești, reparată integral și repusă în funcțiune: Precizările Ministerului Energiei

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, anunță că cinia electrică aeriană de 400 kV Isaccea – Vulcănești a fost reparată integral după avariile provocate de atacurile Federaţiei Ruse cu drone asupra infrastructurii energetice din regiunea de sud a Ucrainei.

„Lucrările au fost finalizate cu succes astăzi de către partea ucraineană, iar linia a fost testată sub tensiune, confirmând funcționarea în condiții de siguranță și stabilitate.

Astfel, a fost restabilită capacitatea de interconectare și reabilitată securitatea aprovizionării cu energie electrică.

Totuşi, reparaţia şi repunerea în funcţiune a liniei nu înseamnă că apelurile noastre de a folosi raţional energia şi-au pierdut actualitatea.

Vă îndemnăm în continuare să nu irosim energia, pentru că asta înseamnă facturi mai mari şi presiune suplimentară asupra sistemului energetic naţional”, se arată într-un comunicat.

În urma bombardamentelor asupra infrastructurii critice din Ucraina, a fost afectată linia electrică Isaccea-Vulcănești, componentă importantă a sistemului energetic regional și național.