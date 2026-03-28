VIDEO// Alertă ecologică la Orheiul Vechi: Râul Răut, din nou grav poluat

Situație alarmantă de mediu în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”, unde râul Răut este din nou grav poluat, potrivit imaginilor și analizelor publicate recent de administrația rezervației.

Imaginile video din mediul online arăta deversări de ape uzate direct în râu, însoțite de spumă, detergenți și alte substanțe toxice. La scurt timp după publicare, înregistrarea a fost ștearsă de pe pagina oficială de Facebook a rezervației, fără explicații.

Potrivit datelor prezentate, probele colectate în perioada 1–25 martie indică depășiri de până la 20 de ori ale concentrației de amoniu, dar și prezența masivă a bacteriei Escherichia coli, semn clar al contaminării cu ape uzate neepurate.

Administrația rezervației susține că sursa poluării ar putea fi localizată în apropierea satului Pohorniceni, iar efectele se resimt pe sectorul râului până la vărsarea în Nistru. Printre principalele suspiciuni se numără stația de epurare din municipiul Orhei, însă cauza exactă urmează să fie stabilită oficial.

Cazul nu este izolat. În toamna anului trecut, în aceeași zonă au fost înregistrate niveluri extrem de ridicate de poluare, inclusiv cu amoniu, produse petroliere și contaminare fecală, iar analizele indicau depășiri de sute și chiar mii de ori ale normelor pentru bacterii coliforme. Specialiștii avertizau atunci că apa devine periculoasă pentru consum și uz gospodăresc, iar peștii pot acumula substanțe toxice și microorganisme patogene.

În postarea ștearsă, administrația rezervației solicita intervenția urgentă a Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Apele Moldovei și Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru investigarea cazului și stoparea deversărilor.

Deocamdată, nu este clar de ce imaginile au fost eliminate de pe rețelele sociale.